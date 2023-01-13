Никола Пельтц повторила образ Анджелины Джоли

Анджелина Джоли уже давно является иконой стиля, как и Никола Пельтц, так что схожесть образов показалась поклонникам забавной.

Related video

Анджелина Джоли и Никола Пельтц появились в одинаковых образах. Обе надели черные пальто, светлые брюки и черные ботильоны на устойчивом каблуке. Но есть небольшие различия.

[ + – ] Анджелина Джоли с дочкой Захарой

Джоли вышла в своем черном пальто, когда гуляла с дочкой Захарой по магазинам. Скорей всего, она не слишком раздумывала над образом. Впрочем, чтобы звезда "Вечных" на себя не надела, она всегда выглядит безупречно.

Глаза Джоли скрыла за солнцезащитными очками-авиаторами, явно не желая привлекать к себе внимание и не заботясь о том, как она будет выглядеть на снимках папарацци.

Никола Пельтц явно тщательно подбирала вещи под образ и выбрала кожаный блестящий тренч, сочетав его с джинсами и небольшой сумочкой.

[ + – ] Никола Пельтц и Бруклин Бекхэм

На прогулке ее сопровождал ее муж, Бруклин Бекхэм.

Трудно придумать более традиционный образ – такому образу не страшен бесконечный шквал модных тенденций, которые появляются и умирают с одинаковой скоростью. Главное – выбирать качественные составные, чтобы то же черное пальто отлично выглядело несколько сезонов.

Ранее Фокус писал про самые модные пальто сезона осень/зима 2022-2023. Но стоит помнить, что, выбирая пальто, лучше покупать классику. Она никогда не выходит из моды. Джоли носит свое пальто уже много лет.