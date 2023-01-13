Нікола Пельтц повторила образ Анджеліни Джолі

Анджеліна Джолі вже давно є іконою стилю, як і Нікола Пельтц, так що схожість образів видалася шанувальникам кумедною.

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Анджеліна Джолі та Нікола Пельтц з'явилися в однакових образах. Обидві одягли чорні пальта, світлі штани та чорні ботильйони на стійких підборах. Але є дрібні відмінності.

[ + – ] Анджеліна Джолі з донькою Захарою

Джолі вийшла у своєму чорному пальті, коли гуляла з донькою Захарою магазинами. Найімовірніше, вона не надто роздумувала над образом. Втім, щоб зірка "Вічних" на себе не одягла, вона завжди має бездоганний вигляд.

Очі Джолі приховала за сонцезахисними окулярами-авіаторами, явно не бажаючи привертати до себе увагу і не переймаючись тим, як вона виглядатиме на знімках папараці.

Нікола Пельтц явно ретельно підбирала речі під образ та обрала шкіряний блискучий тренч, поєднавши його з джинсами та невеликою сумочкою.

[ + – ] Нікола Пельтц та Бруклін Бекхем

На прогулянці її супроводжував її чоловік Бруклін Бекхем.

Важко придумати традиційніший образ — такому образу не страшний нескінченний шквал модних тенденцій, які з'являються і помирають з однаковою швидкістю. Головне — вибирати якісні складові, щоб те саме чорне пальто чудово виглядало кілька сезонів.

Раніше Фокус писав про наймодніші пальта сезону осінь/зима 2022-2023. Але варто пам'ятати, що вибираючи пальто, краще купувати класику. Вона ніколи не виходить із моди. Джолі носить своє пальто вже багато років.