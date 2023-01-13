Бренд Thom Browne выиграл суд у Adidas

Между двумя известными брендами годами были споры за право использовать три полоски на одежде.

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Дизайнер Том Браун выиграл суд у спортивного гиганта Adidas за право использования трех полосок на одежде. Об этом пишет BBC.

Представители Adidas подали в Манхэттенский суд на своего конкурента еще в 2021 году, пытаясь получить 7,8 млн долларов компенсации за использование узнаваемой маркировки одежды бренда.

Впрочем, даже количество полосок Adidas и Thom Browne не совпадает. У последнего их на одну больше, поэтому суд постановил, что у людей полоски не ассоциируются только со спортивным брендом Adidas.

Кроме того, Том Браун в ходе судебных заседаний рассказал, что спорт был неотъемлемой частью его жизни с самого детства, поэтому спортивные элементы всегда имели место среди созданной им одежды.

[ + – ] Бренд Тома Брауна

С 2008 года спортивный гигант около 100 раз подавал в суд из-за товарного знака. После первых исков Том Браун стал использовать не три, а четыре полоски, чем усложнил конкурентам желание потребовать миллионные компенсации.

У Thom Browne рассказывают, что они с Adidas очень разные бренды и работают на разных рынках, с разными покупателями и совсем в разных ценовых сегментах.

Напомним, Adidas вышел с рынка России из-за начала полномасштабного вторжения в Украину.

Также Фокус писал о сказочном показе в стиле "Золушка" бренда Тома Брауна.