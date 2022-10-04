Современная Золушка. Том Браун вывел на подиум моделей в образах героев популярной сказки

К дефиле также присоединилась супермодель Белла Хадид.

Related video

Во время показа новой коллекции американского дизайнера Тома Брауна модели вышли на подиум в образах героев популярной детской сказки "Золушка".

В частности, знаменитый модельер во время демонстрации новой коллекции в Париже показал публике крестную-фею, которая держала в руках волшебную палочку, принца, сестер главной героини и саму Золушку, чей образ стал культовым во многих произведениях искусства.

[ + – ] Показ новой коллекции Тома Брауна

В частности, на подиум вышла 25-летняя американская супермодель Белла Хадид в образе рогатого тореадора. Лук звезды подиумов был вдохновлен испанскими мотивами. К зрителям Хадид вышла в красно-черном абстрактном аутфите.

В последнее время модель готова пойти на любые эксперименты ради fashion-индустрии, в частности выйти обнаженной на подиум, где на нее нанесут спрей, который превратится в платье.

[ + – ] Показ новой коллекции Тома Брауна

Дизайнера Тома Брауна считают автором американского неоклассицизма. Он годами не уступает скоротечным трендам и продолжает поражать масштабами своих шоу во время Недель моды.

[ + – ] Показ новой коллекции Тома Брауна

Напомним, Белла Хадид показала, как носить главный аксессуар осени 2022.

Также Фокус писал о последнем показе новой коллекции британского модного дома Burberry.