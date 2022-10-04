Современная Золушка. Том Браун вывел на подиум моделей в образах героев популярной сказки
К дефиле также присоединилась супермодель Белла Хадид.
Во время показа новой коллекции американского дизайнера Тома Брауна модели вышли на подиум в образах героев популярной детской сказки "Золушка".
В частности, знаменитый модельер во время демонстрации новой коллекции в Париже показал публике крестную-фею, которая держала в руках волшебную палочку, принца, сестер главной героини и саму Золушку, чей образ стал культовым во многих произведениях искусства.
В частности, на подиум вышла 25-летняя американская супермодель Белла Хадид в образе рогатого тореадора. Лук звезды подиумов был вдохновлен испанскими мотивами. К зрителям Хадид вышла в красно-черном абстрактном аутфите.
В последнее время модель готова пойти на любые эксперименты ради fashion-индустрии, в частности выйти обнаженной на подиум, где на нее нанесут спрей, который превратится в платье.
Дизайнера Тома Брауна считают автором американского неоклассицизма. Он годами не уступает скоротечным трендам и продолжает поражать масштабами своих шоу во время Недель моды.
Напомним, Белла Хадид показала, как носить главный аксессуар осени 2022.
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