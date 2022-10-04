Сучасна Попелюшка. Том Браун вивів на подіум моделей в образах героїв популярної казки
До дефіле також приєдналася супермодель Белла Хадід.
Під час показу нової колекції американського дизайнера Тома Брауна моделі вийшли на подіум в образах героїв популярної дитячої казки "Попелюшка".
Зокрема знаменитий модельєр під час демонстрації нової колекції в Парижі показав публіці хрещену-фею, яка тримала в руках чарівну паличку, принца, сестер головної героїні та саму Попелюшку, чий образ став культовим у багатьох творах мистецтва.
Зокрема на подіум вийшла 25-річна американська супермодель Белла Хадід в образі рогатого тореадора. Лук зірки подіумів був натхненний іспанськими мотивами. До глядачів Хадід вийшла у червоно-чорному абстрактному аутфіті.
Останнім часом модель готова піти на будь-які експерименти заради fashion-індустрії, зокрема вийти оголеною на подіум, де на неї нанесуть спрей, що перетвориться на сукню.
Дизайнера Тома Брауна вважають автором американського неокласицизму. Він роками не поступається скороминучим трендам та продовжує вражати масштабами своїх шоу під час Тижнів моди.
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