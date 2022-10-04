Сучасна Попелюшка. Том Браун вивів на подіум моделей в образах героїв популярної казки

До дефіле також приєдналася супермодель Белла Хадід.

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Під час показу нової колекції американського дизайнера Тома Брауна моделі вийшли на подіум в образах героїв популярної дитячої казки "Попелюшка".

Зокрема знаменитий модельєр під час демонстрації нової колекції в Парижі показав публіці хрещену-фею, яка тримала в руках чарівну паличку, принца, сестер головної героїні та саму Попелюшку, чий образ став культовим у багатьох творах мистецтва.

[ + – ] Показ нової колекції Тома Брауна

Зокрема на подіум вийшла 25-річна американська супермодель Белла Хадід в образі рогатого тореадора. Лук зірки подіумів був натхненний іспанськими мотивами. До глядачів Хадід вийшла у червоно-чорному абстрактному аутфіті.

Останнім часом модель готова піти на будь-які експерименти заради fashion-індустрії, зокрема вийти оголеною на подіум, де на неї нанесуть спрей, що перетвориться на сукню.

[ + – ] Показ нової колекції Тома Брауна

Дизайнера Тома Брауна вважають автором американського неокласицизму. Він роками не поступається скороминучим трендам та продовжує вражати масштабами своїх шоу під час Тижнів моди.

[ + – ] Показ нової колекції Тома Брауна

Нагадаємо, Белла Хадід показала, як носити головний аксесуар осені 2022.

Також Фокус писав про останній показ нової колекції британського модного дому Burberry.