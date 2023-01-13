Бренд Thom Browne виграв суд в Adidas

Між двома відомими брендами роками відбувалися суперечки за право використовувати три смужки на одязі.

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Дизайнер Том Браун виграв суд у спортивного гіганта Adidas за використання трьох смужок в одязі. Про це пише ВВС.

Представники Adidas подали в Манхеттенський суд на свого конкурента ще у 2021 році, намагаючись отримати 7,8 млн доларів компенсації за використання впізнаваного маркування одягу бренду.

Втім, навіть кількість смужок у Adidas та Thom Browne не збігається. В останнього їх на одну більше, тому суд постановив, що в людей смужки не асоціюються лише зі спортивним брендом Adidas.

Окрім цього, Том Браун у ході судових засідань розповів, що спорт був невід'ємною частиною його життя із самого дитинства, тому спортивні елементи завжди мали місце серед створеного ним одягу.

[ + – ] Бренд Тома Брауна

З 2008 року спортивний гігант близько 100 разів подавав у суд через товарний знак. Після перших позовів Том Браун став використовувати не три, а чотири смужки, чим ускладнив конкурентам бажання вимагати мільйонні компенсації.

У Thom Browne розповідають, що вони з Adidas дуже різні бренди і працюють на різних ринках, з різними покупцями та зовсім у різних цінових сегментах.

Нагадаємо, Adidas вийшов з ринку Росії через початок повномасштабного вторгнення в Україну.

Також Фокус писав про казковий показ у стилі "Попелюшка" бренду Тома Брауна.