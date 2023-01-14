В России арестовали имущество Ники Белоцерковской на 153 млн рублей за правду о войне

Ника Белоцерковская уже отреагировала на арест ее имущества, напомнив согражданам, радующимся этому, о жизни в СССР.

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52-летняя российская журналистка, бывший издатель журнала "Собака.ru" и известный блогер Ника Белоцерковская, ранее признанная в России "иноагентом", столкнулась с новыми неприятностями. Басманный суд Москвы арестовал ее имущество на 153 млн рублей в рамках дела распространении фейков о российской армии, сообщает Forbes.

Еще 16 марта Следком РФ возбудил против Белоцерковской уголовное дело по п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК ("Публичное распространение фейков о действиях российских военных по мотивам политической ненависти или вражды"). Максимальное наказание по этой статье предусматривает штраф до 5 млн рублей или лишение свободы на срок до 15 лет.

По словам адвоката журналистки Эльвиры Кашигиной, среди арестованного – квартира в Санкт-Петербурге, земельный участок с домом и машино-место.

Первое судебное заседание состоялось 13 января в заочном формате. Следователи заявили, что весной 2022 года блогер из-за границы трижды публиковала посты, содержащие "заведомо ложную информацию о совершении Вооруженными силами РФ убийств детей, бомбардировке родильного дома больницы в Мариуполе и убийстве мирных жителей в Буче".

Согласно требованию Роскомнадзора, при подготовке материалов о "специальной операции на востоке Украины" все российские СМИ обязаны пользоваться информацией только из официальных источников РФ. В публикациях запрещено использование называть СВО "нападением", "вторжением" либо "объявлением войны", если это не прямая цитата. В противном случае предусмотрены штрафы и даже блокировка издания.

13 мая МВД России объявило Белоцерковскую в международный розыск, а 24 мая она была заочно арестована.

По информации росСМИ, весной журналистка переписала часть недвижимости на друзей и родных. Речь идет об арендном бизнесе в Петербурге (его оценивают в 87 миллионов рублей), а также трех иномарках. Кроме того, она отдала акции компании "Бонус Эдвайзер". Также Белоцерковская передала известное петербургское издание "Собака.ru", основанное в 1999 году. Теперь им управляет Яна Милорадовская.

Белоцерковская, которая живет на юге Франции, где у нее своя кулинарная школа, уже отреагировала на действия правоохранителей на своей странице в Instagram.

"Прелестные в своей незамутненной калинке-малинке "отнять-поделить", должна вам напомнить, что имущество мое арестовано было еще в середине апреля. Еще раз — в середине апреля. Как-то вы с опозданием накрыли на стол. Но я не против. Ведь главное – радость. Простая и человечная. Кстати, напоминаю, что в советском союзе норма разрешенной максимальной жилплощади (на человека) была 9–12 кв. метров. И ни в коем случае больше. Какой фронт работ пропадает. Рекомендую – начните с соседей. А то они начнут с вас. Так уютно запахло врагами народа и кислыми коммунальными щами. Ах. Ностальгия", – написала она.

В конце прошлого года Белоцерковская, на которую в соцсети подписаны 1,3 млн человек, опубликовала пост благодарности тем, кто ее поддерживал в ее борьбе, и опубликовала фото в синем платье с желтыми подсолнухами в руках, что можно принять как отсылку к цветам украинского флага

"Нас много таких "ненормальных". А наши слезы и боль прорастут самым главным. Нам будет не стыдно перед своими детьми. Украина, конечно же, победит. И в этой победе будет и наша с вами маленькая частица, но из малого прорастает огромное", – говорится, среди прочего, в подписи.

Вероника Белоцерковская родом из Одессы. Она училась в Ленинградском технологическом институте, а также увлеклась мультипликацией и поступила на Высшие режиссерские курсы по специальностям режиссера-аниматора и художника-постановщика. Она занималась рынком телевизионной рекламы, став совладельцем и генеральным директором агентства "Трэнд Санкт-Петербург". Владела журналами "Time Out Москва" и "Time Out Петербург" до продажи их в 2014 году медиахолдингу "С-Media".

Сейчас, как уже говорилось выше, Белоцерковская живет во Франции и, судя по всему, возвращаться о Россию не планирует. Она продолжает публиковать посты, где осуждает войну и прямо заявляет о своем отношении к происходящему ужасу.

Ранее Фокус писал, что Ника Белоцерковскя приютила у себя певицу Олю Полякову.