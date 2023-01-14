У Росії заарештували майно Ніки Білоцерківської на 153 млн. рублів за правду про війну

Ніка Білоцерковська вже відреагувала на арешт її майна, нагадавши співгромадянам, які радіють цьому, про життя в СРСР.

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52-річна російська журналістка, колишня видавчиня журналу "Собака.ru" та відома блогерка Ніка Білоцерковська, раніше визнана в Росії "іноагентом", зіткнулася з новими неприємностями. Басманний суд Москви заарештував її майно на 153 млн рублів у межах справи поширення фейків про російську армію, повідомляє Forbes.

Ще 16 березня Слідком РФ порушив проти Білоцерківської кримінальну справу за п."д".ч. 2 ст. 207.3 КК ("Публічне поширення фейків про дії російських військових з мотивів політичної ненависті чи ворожнечі"). Максимальне покарання за цією статтею передбачає штраф до 5 млн. рублів або позбавлення волі на строк до 15 років.

За словами адвокатки журналістки Ельвіри Кашигіної, серед заарештованого — квартира у Санкт-Петербурзі, земельна ділянка з будинком та машино-місце.

Перше судове засідання відбулося 13 січня у заочному форматі. Слідчі заявили, що навесні 2022 року блогерка з-за кордону тричі публікувала пости, що містять "завідомо неправдиву інформацію про скоєння Збройними силами РФ вбивств дітей, бомбардування пологового будинку лікарні в Маріуполі та вбивство мирних жителів у Бучі".

Згідно з вимогою Роскомнагляду, під час підготовки матеріалів про "спеціальну операцію на сході України" всі російські ЗМІ зобов'язані користуватися інформацією лише з офіційних джерел РФ. У публікаціях заборонено використання називати СВО "нападом", "вторгненням" або "оголошенням війни", якщо це не пряма цитата. Інакше передбачено штрафи і навіть блокування видання.

13 травня МВС Росії оголосило Білоцерківську у міжнародний розшук, а 24 травня її було заочно заарештовано.

За інформацією росЗМІ, навесні журналістка переписала частину нерухомості на друзів та рідних. Йдеться про орендний бізнес у Петербурзі (його оцінюють у 87 мільйонів рублів), а також три іномарки. Крім того, вона віддала акції компанії "Бонус Едвайзер". Також Білоцерківська передала відоме петербурзьке видання "Собака.ru", засноване 1999 року. Тепер ним керує Яна Мілорадовська.

Білоцерківська, яка мешкає на півдні Франції, де має свою кулінарну школу, вже відреагувала на дії правоохоронців на своїй сторінці в Instagram.

"Чарівні у своїй незамутненій калинці-малинці "відняти-поділити", маю вам нагадати, що майно моє заарештовано було ще в середині квітня. Ще раз — у середині квітня. Якось ви із запізненням накрили на стіл. Але я не проти. Адже головне — радість… Проста і людяна… До речі, нагадую, що в радянському союзі норма дозволеної максимальної житлоплощі (на людину) була 9–12 кв.м.. І в жодному разі більше. А то вони почнуть з вас. Так затишно запахло ворогами народу і кислими комунальними щами. Ах. Ностальгія", — написала вона.

Наприкінці минулого року Білоцерківська, на яку в соцмережі підписано 1,3 млн осіб, опублікувала пост подяки тим, хто її підтримував у її боротьбі, та опублікувала фото у синій сукні з жовтими соняшниками в руках, що можна прийняти як відсилку до кольорів українського прапора.

"Нас багато таких "ненормальних". А наші сльози та біль проростуть найголовнішим. Нам буде не соромно перед своїми дітьми. Україна, звичайно ж, переможе. І в цій перемозі буде і наша з вами маленька частка, але з малого проростає величезне", – йдеться, серед іншого, у підписі.

Вероніка Білоцерківська родом із Одеси. Вона навчалася у Ленінградському технологічному інституті, а також захопилася мультиплікацією та вступила на Вищі режисерські курси за спеціальностями режисера-аніматора та художника-постановника. Вона займалася ринком телевізійної реклами, став співвласницею та генеральною директоркою агентства "Тренд Санкт-Петербург". Володіла журналами "Time Out Москва" та "Time Out Петербург" до продажу їх у 2014 році медіахолдингу "С-Media".

Зараз, як уже йшлося вище, Білоцерківська живе у Франції і, зважаючи на все, повертатися про Росію не планує. Вона продовжує публікувати пости, де засуджує війну і прямо заявляє про своє ставлення до жаху, що відбувається.

Раніше Фокус писав, що Ніка Білоцерківська прихистила у себе співачку Олю Полякову.