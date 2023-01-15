Умер Вахтанг Кикабидзе: СМИ назвали возможную причину смерти легенды "Мимино"

По предварительной информации, озвученной грузинским медиа, Вахтанг Кикабидзе скончался в результате продолжительной болезни в возрасте 84 лет.

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Режиссер, эстрадный исполнитель и актер Вахтанг Кикабидзе умер в воскресенье, 15 января. Об этом сообщили в эфире частной грузинской телекомпании "Мтавари Архи".

Кикабидзе умер в возрасте 84 лет.

Умер Вахтанг Кикабидзе: причина смерти актера

Точную причину смерти Вахтанга Кикабидзе медиа пока не озвучило. По предварительной информации режиссер и певец скончался после продолжительной болезни.

Заметим, что еще в 2018 году Кикабидзе признался журналистам в том, что в свое время ему была назначена онкологическая операция. Вахтангу тогда удалили опухоль головного мозга.

Умер Вахтанг Кикабидзе: биография актера

Вахтанг (Буба) Кикабидзе родился 19 июля 1938 года в Тбилиси (Грузия).

В 1960-1970 годах Кикабидзе выступал в составе джазового вокального квартета "Диэло", затем играл на барабанах и был солистом в джазовом ансамбле "Орэра". Исполнял песни на грузинском, русском, итальянском и английском языках.

С 1980-х годов выступал сольно. Был одним из самых популярных эстрадных исполнителей СССР. В числе его наиболее известных песен: "Проводы любви", "Чито-Гврито", "Бессердечная", "Обо всем не скажешь в песне", "Останься, молодость", "Вот и весь разговор", "Память", "Мои года", "Отцовская песня".

В 1966 году Вахтанг Кикабидзе дебютировал в кино, снявшись в музыкальной комедии режиссера Николая Санишвили "Встреча в горах".

В 1981 году снял по своему сценарию комедию "Будь здоров, дорогой!", а в 1985 году — картину "Мужчина и все остальные", где сам исполнил главную роль. Всего в фильмографии Кикабидзе более 20 картин.

Но широкую известность Кикабидзе получил после выхода фильмов "Не горюй!" и "Мимино".

С 2008 года, когда Россия вторглась в Грузию, он перестал выступать в РФ.

Вахтанг Кикабидзе также поддерживал Украину, открыто осуждал российского президента Владимира Путина и все, что связано с "русским миром". Помимо этого, известный актер осуждал оккупацию Крыма, войну на Донбассе и полномасштабное вторжение ВС РФ в Украину.

[ + – ] По предварительной информации причиной смерти Вахтанга Кикабидзе стала продолжительная болезнь

Напомним, 15 января стало известно о том, что российского режиссера Никиту Михалкова перевели в реанимацию с дыхательной недостаточностью. Режиссера госпитализировали 5 января с двусторонней пневмонией. Тесты на Covid-19 и грипп показали отрицательные результаты.

Фокус также писал о том, что 30 декабря 2022 года умер советский композитор Эдуард Артемьев, автор музыки к "Сталкеру" и "Солярису". Композитору было 85 лет. За свою жизнь он создал музыку к десяткам кинофильмов.