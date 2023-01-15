Помер Вахтанг Кікабідзе: ЗМІ назвали можливу причину смерті легенди "Мимино"

За попередньою інформацією, озвученою грузинським медіа, Вахтанг Кікабідзе помер внаслідок тривалої хвороби у віці 84 роки.

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Режисер, естрадний виконавець та актор Вахтанг Кікабідзе помер у неділю, 15 січня. Про це повідомили в етері приватної грузинської телекомпанії "Мтаварі Архі".

Кікабідзе помер у віці 84 роки.

Помер Вахтанг Кікабідзе: причина смерті актора

Точну причину смерті Вахтанга Кікабідзе медіа поки що не озвучило. За попередньою інформацією, режисер і співак помер після тривалої хвороби.

Зауважимо, що ще у 2018 році Кікабідзе зізнався журналістам у тому, що свого часу йому було призначено онкологічну операцію. Вахтангу тоді видалили пухлину головного мозку.

Помер Вахтанг Кікабідзе: біографія актора

Вахтанг (Буба) Кікабідзе народився 19 липня 1938 року у Тбілісі (Грузія).

У 1960-1970 роках Кікабідзе виступав у складі джазового вокального квартету "Диэло", потім грав на барабанах і був солістом у джазовому ансамблі "Орэра". Виконував пісні грузинською, російською, італійською та англійською мовами.

З 1980-х років виступав сольно. Був одним із найпопулярніших естрадних виконавців СРСР. Його найвідоміші пісні: "Проводы любви", "Чито-Гврито", "Бессердечная", "Обо всем не скажешь в песне", "Останься, молодость", "Вот и весь разговор", "Память", "Мои года", "Отцовская песня".

1966 року Вахтанг Кікабідзе дебютував у кіно, знявшись у музичній комедії режисера Миколи Санішвілі "Встреча в горах".

1981 року зняв за своїм сценарієм комедію "Будь здоров, дорогой!", а 1985 року — картину "Мужчина и все остальные", де сам виконав головну роль. Загалом у фільмографії Кікабідзе понад 20 картин.

Але широку популярність Кікабідзе отримав після виходу фільмів "Не горюй!" та "Мимино".

З 2008 року, коли Росія вторглася до Грузії, він перестав виступати в РФ.

Вахтанг Кікабідзе також підтримував Україну, відкрито засуджував російського президента Володимира Путіна та все, що пов'язане з "російським світом". Крім цього, відомий актор засуджував окупацію Криму, війну на Донбасі та повномасштабне вторгнення ЗС РФ до України.

[ + – ] За попередньою інформацією, причиною смерті Вахтанга Кікабідзе стала тривала хвороба.

Нагадаємо, 15 січня стало відомо про те, що російського режисера Микиту Міхалкова перевели до реанімації з дихальною недостатністю. Режисера госпіталізували 5 січня із двосторонньою пневмонією. Тести на Covid-19 та грип показали негативні результати.

Фокус також писав про те, що 30 грудня 2022 року помер радянський композитор Едуард Артем'єв, автор музики до "Сталкера" та "Соляріса". Композитору було 85 років. За своє життя він створив музику до десятків фільмів.