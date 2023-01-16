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Стиль жизни

Марго Робби продемонстрировала идеальный будничный образ 2023 (фото)

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Фото: Getty Images | Марго Робби

Звезда экрана была замечена на улицах Сиднея.

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32-летняя австралийская актриса Марго Робби продемонстрировала идеальный будничный образ 2023. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда фильма "Вавилон" вышла в свет в базовой белой майке и мешковатых синих джинсах. Звезду экрана заметили в Сиднее. К обыденному образу Робби добавила светлые плетеные босоножки на каблуке от Bottega Veneta, темные солнцезащитные очки, несколько серебряных украшений и белую сумочку на плече. Волосы австралийской знаменитости были распущены.

Марго Робби

Сейчас Марго Робби активно продвигает свой новый фильм "Вавилон", в котором сыграла главные роли с голливудским актером Брэдом Питтом. Впрочем, картина "провалилась в показах".

Производственный бюджет фильма Дэмиена Шазелла о "золотом веке" Голливуда составил $80 млн, однако за первый уикенд после премьеры драма собрала лишь $5,3 млн.

Главные актеры часто выходят вместе в свет в рамках показов "Вавилона". В частности, 32-летняя Марго Робби каждый раз демонстрирует элегантные вечерние образы на публике.

Марго Робби и Брэд Питт Fullscreen
Марго Робби и Брэд Питт
Фото: Getty Images

Напомним, Марго Робби продемонстрировала яркий кожаный костюм оверсайз.

Также Фокус писал о реакции Брэда Питта на поцелуй с Марго Робби в фильме "Вавилон".