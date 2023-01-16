Марго Робби продемонстрировала идеальный будничный образ 2023 (фото)
Звезда экрана была замечена на улицах Сиднея.
32-летняя австралийская актриса Марго Робби продемонстрировала идеальный будничный образ 2023. Об этом пишет Daily Mail.
Звезда фильма "Вавилон" вышла в свет в базовой белой майке и мешковатых синих джинсах. Звезду экрана заметили в Сиднее. К обыденному образу Робби добавила светлые плетеные босоножки на каблуке от Bottega Veneta, темные солнцезащитные очки, несколько серебряных украшений и белую сумочку на плече. Волосы австралийской знаменитости были распущены.
Сейчас Марго Робби активно продвигает свой новый фильм "Вавилон", в котором сыграла главные роли с голливудским актером Брэдом Питтом. Впрочем, картина "провалилась в показах".
Производственный бюджет фильма Дэмиена Шазелла о "золотом веке" Голливуда составил $80 млн, однако за первый уикенд после премьеры драма собрала лишь $5,3 млн.
Главные актеры часто выходят вместе в свет в рамках показов "Вавилона". В частности, 32-летняя Марго Робби каждый раз демонстрирует элегантные вечерние образы на публике.
Напомним, Марго Робби продемонстрировала яркий кожаный костюм оверсайз.
Также Фокус писал о реакции Брэда Питта на поцелуй с Марго Робби в фильме "Вавилон".