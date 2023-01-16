Марго Роббі продемонструвала ідеальний буденний образ 2023 (фото)

Зірку екрану помітили на вулицях Сіднея.

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32-річна австралійська акторка Марго Роббі продемонструвала ідеальний буденний образ 2023. Про це пише Daily Mail.

Зірка фільму "Вавилон" вийшла у світ у базовій білій майці та мішкуватих синіх джинсах. Зірку екрану помітили в Сіднеї. До буденного образу Роббі додала світлі плетені босоніжки на підборах від Bottega Veneta, темні сонцезахисні окуляри, кілька срібних прикрас та білу сумочку на плечі. Волосся австралійської знаменитості було розпущене.

[ + – ] Марго Роббі

Наразі Марго Роббі активно просуває свій новий фільм "Вавилон", у якому зіграла головні ролі з голлівудським актором Бредом Піттом. Втім, картина "провалилася у показах".

Виробничий бюджет фільму Демієна Шазелла про "золотий вік" Голлівуду становив $80 млн, проте за перший вікенд після прем'єри драма зібрала лише $5,3 млн. Головні актори наразі часто виходять разом у світ у рамках показів "Вавилона". Зокрема 32-річна Марго Роббі кожного разу демонструє елегантні вечірні образи на публіці.

[ + – ] Марго Роббі та Бред Пітт Фото: Getty Images

Нагадаємо, Марго Роббі продемонструвала яскравий шкіряний костюм оверсайз.

Також Фокус писав про реакцію Бреда Пітта на поцілунок з Марго Роббі у фільмі "Вавилон".