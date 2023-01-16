Марго Роббі продемонструвала ідеальний буденний образ 2023 (фото)
Зірку екрану помітили на вулицях Сіднея.
32-річна австралійська акторка Марго Роббі продемонструвала ідеальний буденний образ 2023. Про це пише Daily Mail.
Зірка фільму "Вавилон" вийшла у світ у базовій білій майці та мішкуватих синіх джинсах. Зірку екрану помітили в Сіднеї. До буденного образу Роббі додала світлі плетені босоніжки на підборах від Bottega Veneta, темні сонцезахисні окуляри, кілька срібних прикрас та білу сумочку на плечі. Волосся австралійської знаменитості було розпущене.
Наразі Марго Роббі активно просуває свій новий фільм "Вавилон", у якому зіграла головні ролі з голлівудським актором Бредом Піттом. Втім, картина "провалилася у показах".
Виробничий бюджет фільму Демієна Шазелла про "золотий вік" Голлівуду становив $80 млн, проте за перший вікенд після прем'єри драма зібрала лише $5,3 млн. Головні актори наразі часто виходять разом у світ у рамках показів "Вавилона". Зокрема 32-річна Марго Роббі кожного разу демонструє елегантні вечірні образи на публіці.
Нагадаємо, Марго Роббі продемонструвала яскравий шкіряний костюм оверсайз.
Також Фокус писав про реакцію Бреда Пітта на поцілунок з Марго Роббі у фільмі "Вавилон".