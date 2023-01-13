Королева трендів. Марго Роббі вийшла у світ у шкіряному костюмі оверсайз

Образ акторка доповнила коричневим топом і такого ж кольору чоботями на підборах.

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32-річна австралійська акторка Марго Роббі відвідала пресконференцію в Curzon Mayfair у Лондоні після британської прем'єри фільму "Вавилон" і мала дуже модний і стильний вигляд, відповідно до останніх трендів 2023 року, про які нещодавно розповів український дизайнер Андре Тан.

На заході знаменитість з'явилася в червоному шкіряному костюмі оверсайз, що складається з червоного блейзера та вкорочених штанів.

Вона доповнила ансамбль коричневим обтислим топом і коричневими чоботями на підборах.

Золоті локони австралійської акторки були зібрані в низький хвіст, а обличчя обрамляли кілька локонів.

[ + – ] Марго Роббі в червоному шкіряному костюмі Фото: Getty

За вечір Роббі змінила два вбрання. На прем'єрі стрічки про бурхливі 1920-і роки Голлівуду вона сяяла в розкішній червоній сукні від Valentino з відкритою спиною та драпіруванням спереду.

У фільмі Марго зіграла старлетку Неллі Ларой, яка прокладає свій шлях у кіноіндустрії, саморуйнуючись за допомогою наркотиків, вечірок і сексуальних контактів.

Бреду Пітту дісталася роль актора Джека Конрада, який відомий своїм тусовочним способом життя, численними шлюбами, інтрижками та розлученнями.

Нагадаємо, сукня Марго Роббі на 80-й щорічній церемонії нагородження премією "Золотий глобус" стала однією з найкрасивіших на червоній доріжці. На її створення пішли сотні годин ручної роботи.