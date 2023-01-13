Марго Роббі вийшла у світ у приголомшливій червоній сукні з відкритою спиною

Акторка з'явилася на прем'єрі фільму "Вавилон" у розкішному образі від Valentino.

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Акторка Марго Роббі вийшла на червону доріжку в Лондоні в дивовижній червоній сукні від Valentino. Марго приєдналася до Бреда Піта на прем'єрі фільму "Вавилон". Про це пише Daily Mail.

Марго та Пітт, а також інші зірки фільму прийшли прем'єру своєї нової стрічки BFI Imax у Ватерлоо в Лондоні.

[ + – ] Марго Роббі та Бред Пітт на прем'єрі "Вавилон" Фото: Getty Images

32-річна акторка, без сумніву, була найяскравішою зіркою на прем'єрі, обравши червону сукню, повністю закриту спереду, але з відкритою спиною та вирізом "халтер".

Сукня була підібрана в стилістиці фільму. Адже "Вавилон" розповідає історію акторів Голлівуду в 1920-х роках, коли закінчувалася епоха німого кіно.

1920-ті були часом розгульних вечірок, нестримного сексу та небувалого напруження пристрастей, хоч самі фільми були досить цнотливими.

[ + – ] Трейлер фільму "Вавилон"

Бреду Пітту дісталася роль зірки — актора Джека Конрада, а Марго Роббі — старлетки Неллі Ларой.

Прообразом Неллі стала Клара Боу, зірка німого кіно, перша It-girl і перший секс-символ у сучасному розумінні цього слова.

Незважаючи на те, що "Вавилон" високо оцінили критики за монтаж і гру акторів, але їх не вразив "рваний сюжет і сценарій". Тож відгуки на фільм дуже суперечливі, а оцінки різняться. Проте "Золотий глобус" за саундтрек фільм Дем'єна Шазелла вже отримав, хоч і збори за перший вікенд у США склали всього 5 мільйонів доларів.

Також його представлять у кількох номінаціях на "Оскар".

Розповідаючи про зйомки фільму, Марго Роббі зізналася, що спонтанно вирішила поцілувати Бреда Пітта, хоч цього й не було в сценарії.

"Я подумала: "Коли ще маю шанс поцілувати Бреда Пітта? Я просто зроблю це". Це було чудово!" — зізналася акторка.

[ + – ] Марго Роббі на прем'єрі "Вавилон" Фото: Getty Images

Говорячи про "Вавилон", Марго жартувала, що іноді сумнівалася: чи покажуть картину в кінотеатрах.

"Коли я прочитала сценарій, я подумала: "Це схоже на те, ніби в "Солодкого життя" та "Вовка з Волл-стрит" народилася дитина", — і мені це подобається!''. Але я задумалася: "Чи можна нам це показувати?". Було так багато сцен, про які я сумнівалася: як я це зроблю? І чи зійде нам це з рук?" — жартувала акторка.

Прем'єра "Вавилона" відбулася 15 грудня 2022 року в Лос-Анджелесі, а 23 грудня 2022 року його випустили в США компанія Paramount Pictures. В Україні прем’єра відбудеться 19 січня.