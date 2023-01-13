Марго Робби вышла в свет в потрясающем красном платье с открытой спиной
Актриса появилась на премьере фильма "Вавилон" в роскошном образе от Valentino.
Актриса Марго Робби вышла на красную дорожку в Лондоне в изумительном алом платье от Valentino. Марго присоединилась к Брэду Питту на премьере фильма "Вавилон". Об этом пишет Daily Mail.
Марго и Питт, а также прочие звезды фильма пришли премьеру своей новой картины BFI Imax в Ватерлоо в Лондоне.
32-летняя актриса, без сомнений, была самой яркой звездой на премьере, выбрав красное платье, полностью закрытое спереди, но открытой спиной и вырезом "халтер".
Платье было подобрано в стилистике фильма. Ведь "Вавилон" рассказывает историю актеров Голливуда в 1920-е годы, когда заканчивалась эпоха немого кино.
1920-е были временем разгульных вечеринок, безудержного секса и небывалого накала страстей, хоть сами фильмы были довольно целомудренными.
Брэду Питту досталась роль звезды – актера Джека Конрада, а Марго Робби – старлетки Нелли Ларой.
Прообразом Нелли стала Клара Боу, звезда немого кино, первая It-girl и первый секс-символ в современном понимании этого слова.
Не смотря на то, что "Вавилон" высоко оценили критики за монтаж и игру актеров, но их не впечатлил "рваный сюжет и сценарий". Так что отзывы на фильм очень противоречивы, а оценки разнятся. Но, тем не менее, "Золотой глобус" за саундтрек фильм Дэмьена Шазелла уже получил, хоть и сборы за первый уикенд в США составили всего 5 миллионов долларов.
Также он будет представлен в нескольких номинациях на "Оскар".
Рассказывая о съемах фильма, Марго Робби призналась, что спонтанно решила поцеловать Брэда Питта, хоть этого и не было в сценарии.
"Я подумала: "Когда еще у меня будет шанс поцеловать Брэда Питта? Я просто сделаю это". Это было здорово!", — призналась актриса.
Говоря о "Вавилоне", Марго шутила, что иногда сомневалась: покажут ли картину в кинотеатрах.
"Когда я прочитала сценарий, я подумала: "Это похоже на то, как у "Сладкой жизни" и "Волка с Уолл-Стрит родился ребенок" – и мне это нравится!''. Но я задумалась: "А можно ли нам это показывать?". Было так много сцен, насчет которых я сомневалась: как я это сделаю? И сойдет ли нам это с рук?", — шутила актриса.
Премьера "Вавилона" состоялась 15 декабря 2022 года в Лос-Анджелесе, а 23 декабря 2022 года он был выпущен в США компанией Paramount Pictures. В Украине премьера состоится 19 января.