Марго Робби вышла в свет в потрясающем красном платье с открытой спиной

Актриса появилась на премьере фильма "Вавилон" в роскошном образе от Valentino.

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Актриса Марго Робби вышла на красную дорожку в Лондоне в изумительном алом платье от Valentino. Марго присоединилась к Брэду Питту на премьере фильма "Вавилон". Об этом пишет Daily Mail.

Марго и Питт, а также прочие звезды фильма пришли премьеру своей новой картины BFI Imax в Ватерлоо в Лондоне.

[ + – ] Марго Робби и Брэд Питт на премьере фильма "Вавилон" Фото: Getty Images

32-летняя актриса, без сомнений, была самой яркой звездой на премьере, выбрав красное платье, полностью закрытое спереди, но открытой спиной и вырезом "халтер".

Платье было подобрано в стилистике фильма. Ведь "Вавилон" рассказывает историю актеров Голливуда в 1920-е годы, когда заканчивалась эпоха немого кино.

1920-е были временем разгульных вечеринок, безудержного секса и небывалого накала страстей, хоть сами фильмы были довольно целомудренными.

[ + – ] Трейлер фильма "Вавилон"

Брэду Питту досталась роль звезды – актера Джека Конрада, а Марго Робби – старлетки Нелли Ларой.

Прообразом Нелли стала Клара Боу, звезда немого кино, первая It-girl и первый секс-символ в современном понимании этого слова.

Не смотря на то, что "Вавилон" высоко оценили критики за монтаж и игру актеров, но их не впечатлил "рваный сюжет и сценарий". Так что отзывы на фильм очень противоречивы, а оценки разнятся. Но, тем не менее, "Золотой глобус" за саундтрек фильм Дэмьена Шазелла уже получил, хоть и сборы за первый уикенд в США составили всего 5 миллионов долларов.

Также он будет представлен в нескольких номинациях на "Оскар".

Рассказывая о съемах фильма, Марго Робби призналась, что спонтанно решила поцеловать Брэда Питта, хоть этого и не было в сценарии.

"Я подумала: "Когда еще у меня будет шанс поцеловать Брэда Питта? Я просто сделаю это". Это было здорово!", — призналась актриса.

[ + – ] Марго Робби на премьере фильма "Вавилон" Фото: Getty Images

Говоря о "Вавилоне", Марго шутила, что иногда сомневалась: покажут ли картину в кинотеатрах.

"Когда я прочитала сценарий, я подумала: "Это похоже на то, как у "Сладкой жизни" и "Волка с Уолл-Стрит родился ребенок" – и мне это нравится!''. Но я задумалась: "А можно ли нам это показывать?". Было так много сцен, насчет которых я сомневалась: как я это сделаю? И сойдет ли нам это с рук?", — шутила актриса.

Премьера "Вавилона" состоялась 15 декабря 2022 года в Лос-Анджелесе, а 23 декабря 2022 года он был выпущен в США компанией Paramount Pictures. В Украине премьера состоится 19 января.