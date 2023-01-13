Королева трендов. Марго Робби вышла в свет в кожаном костюме оверсайз

Образ актриса дополнила коричневым топом и такого же цвета сапогами на каблуке.

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32-летняя австралийская актриса Марго Робби посетила пресс-конференцию в Curzon Mayfair в Лондоне после британской премьеры фильма "Вавилон" и выглядела очень модно и стильно, в соответствии с последними трендами 2023 года, о которых недавно рассказал украинский дизайнер Андре Тан.

На мероприятии знаменитость появилась в красном кожаном костюме оверсайз, состоящем из красного блейзера и укороченных брюк.

Она дополнила ансамбль коричневым облегающим топом и коричневыми сапогами на каблуке.

Золотые локоны австралийской актрисы были собраны в низкий хвост, а лицо обрамляли пара локонов.

[ + – ] Марго Робби в красном кожанном костюме Фото: Getty

За вечер Робби сменила два наряда. На премьере картины о бурных 1920-ых годах Голливуда она блистала в роскошном красном платье в пол от Valentino с открытой спиной и драпировкой спереди.

В фильме Марго сыграла старлетку Нелли Ларой, которая прокладывает свой путь в киноиндустрии, саморазрушаясь с помощью наркотиков, вечеринок и сексуальных контактов.

Брэду Питту досталась роль актера Джека Конрада, который известен своим тусовочным образом жизни, многочисленными браками, интрижками и разводами.

Напомним, платье Марго Робби на 80-й ежегодной церемонии награждения премией "Золотой глобус" стало одним из самых красивых на красной дорожке. На его создание ушли сотни часов ручной работы.