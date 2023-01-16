Ким Кардашьян устроила вечеринку в стиле Hello Kitty для своей дочери Чикаго

Пока таблоиды гадают, как Ким отреагировала на свадьбу своего бывшего мужа Канье Уэста, она устроила своей дочке Чикаго шикарную вечеринку на пятилетие.

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Ким Кардашьян превратила свой особняк за 60 миллионов долларов в настоящую розовую страну чудес в стиле Hello Kitty. Об этом пишет Daily Mail.

Чикаго исполнилось пять лет, и, похоже, ее отца на вечеринке не было. Но Ким постаралась, чтобы вечеринка ей запомнилась: весь дом был украшен розовыми воздушными шарами и изображениями популярной мультяшной кошечки.

В своем видео на TikTok Ким Кардашьян поделилась, что на вечеринке Чикаго был рамен-бар, бар с вафлями и целая станция молочных коктейлей.

А сама она надела розовую футболку с надписью "Я люблю тебя, Чикаго".

На вечеринке были бабушка Чикаго, Крис Дженнер, все дети Ким, а также ее сестра Хлоя с дочкой. А вот Канье Уэста, судя по всему, на вечеринку не пригласили.

Также Ким опубликовала серию фото с дочкой, подписав их: "Мой близнец. С пятилетием. Я действительно не могу поверить, что тебе 5 лет!".

Напомним, завершив наконец бракоразводный процесс, Канье Уэст успел жениться на сотруднице своей компании Yeezy Бьянке Цензори, но инсайдеры полагают, что церемония в Беверли-Хиллз не имела юридической силы, поскольку они не получили свидетельство о браке.

Но они уже отправились на медовый месяц на курорт в штате Юта.

Ким Кардашьян никак не комментировала новые отношения своего бывшего супруга, но инсайдеры сообщают, что она в ярости.