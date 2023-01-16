Кім Кардаш'ян влаштувала вечірку у стилі Hello Kitty для своєї дочки Чикаго

Поки таблоїди гадають, як Кім відреагувала на весілля свого колишнього чоловіка Каньє Веста, вона влаштувала своїй доньці Чикаго розкішну вечірку на п'ятиріччя.

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Кім Кардаш'ян перетворила свій особняк за 60 мільйонів доларів на справжню рожеву країну чудес у стилі Hello Kitty. Про це пише Daily Mail.

Чикаго виповнилося п'ять років і, схоже, її батька на вечірці не було. Але Кім постаралася, щоб вечірка їй запам'яталася: весь будинок був прикрашений рожевими повітряними кулями та зображеннями популярної мультяшної кішечки.

У своєму відео на TikTok Кім Кардаш'ян поділилася, що на вечірці Чикаго був рамен-бар, бар із вафлями та ціла станція молочних коктейлів.

А сама вона одягла рожеву футболку з написом "Я люблю тебе, Чикаго".

На вечірці були бабуся Чикаго, Кріс Дженнер, усі діти Кім, а також її сестра Хлоя з донькою. А от Каньє Веста, зважаючи на все, на вечірку не запросили.

Також Кім опублікувала серію фото з донькою, підписавши їх: "Мій близнюк. З п'ятиріччям. Я справді не можу повірити, що тобі 5 років!"

Нагадаємо, завершивши нарешті процес розлучення, Каньє Вест встиг одружитися зі співробітницею своєї компанії Yeezy Б'янке Цензорі, але інсайдери вважають, що церемонія в Беверлі-Хіллз не мала юридичної сили, оскільки вони не отримали свідоцтва про шлюб.

Але вони вже поїхали на медовий місяць на курорт у штаті Юта.

Кім Кардаш'ян ніяк не коментувала нові стосунки свого колишнього чоловіка, але інсайдери повідомляють, що вона лютує.