Муж Бритни Спирс объяснил ее странное поведение на публике

Ранее знаменитость продемонстрировала "маниакальное" поведение во время ужина со своим возлюбленным в ресторане.

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28-летний ирано-американский фитнес-тренер Сэм Асгари объяснил странное поведение своей жены, певицы Бритни Спирс, на публике. Об этом пишет Page Six.

По словам возлюбленного артистки, он не оставлял Бритни саму в ресторане, а лишь ненадолго отошел, чтобы забрать машину. Тренер также добавил, что постоянное желание людей снять его жену раздражает певицу, однако это соответствует уровню ее славы.

[ + – ] Бритни Спирс Фото: Getty Images

Во время ужина звездных супругов Бритни Спирс начали снимать присутствующие в заведении. На что артистка разозлилась и начала кричать и разговаривать на непонятном языке. После этого ее возлюбленный покинул ресторан и оставил певицу одну, как сообщали очевидцы. Впоследствии и сама Бритни ушла из заведения, только ее охранник вернулся, чтобы оплатить счет.

Бритни Спирс и Сэм Асгари поженились в 2022 году. Ведь только осенью 2021 звезда сцены освободилась из 13-летнего "рабства" своего отца. Опекун держал дочь в жестком контроле, не позволяя беременеть, употреблять алкоголь и заставляя принимать лекарства.

[ + – ] Бритни Спирс Фото: Getty Images

Напомним, после публичного нервного срыва в ресторане 41-летняя Бритни Спирс записала видео в свои соцсети с неприличным жестом.

Также Фокус писал о том, что Бритни Спирс выставила на продажу свое имение, в котором планировала начать новую жизнь.