Муж Бритни Спирс объяснил ее странное поведение на публике
Ранее знаменитость продемонстрировала "маниакальное" поведение во время ужина со своим возлюбленным в ресторане.
28-летний ирано-американский фитнес-тренер Сэм Асгари объяснил странное поведение своей жены, певицы Бритни Спирс, на публике. Об этом пишет Page Six.
По словам возлюбленного артистки, он не оставлял Бритни саму в ресторане, а лишь ненадолго отошел, чтобы забрать машину. Тренер также добавил, что постоянное желание людей снять его жену раздражает певицу, однако это соответствует уровню ее славы.
Во время ужина звездных супругов Бритни Спирс начали снимать присутствующие в заведении. На что артистка разозлилась и начала кричать и разговаривать на непонятном языке. После этого ее возлюбленный покинул ресторан и оставил певицу одну, как сообщали очевидцы. Впоследствии и сама Бритни ушла из заведения, только ее охранник вернулся, чтобы оплатить счет.
Бритни Спирс и Сэм Асгари поженились в 2022 году. Ведь только осенью 2021 звезда сцены освободилась из 13-летнего "рабства" своего отца. Опекун держал дочь в жестком контроле, не позволяя беременеть, употреблять алкоголь и заставляя принимать лекарства.
Напомним, после публичного нервного срыва в ресторане 41-летняя Бритни Спирс записала видео в свои соцсети с неприличным жестом.
Также Фокус писал о том, что Бритни Спирс выставила на продажу свое имение, в котором планировала начать новую жизнь.