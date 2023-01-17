Чоловік Брітні Спірс пояснив її дивну поведінку на публіці
Раніше знаменитість продемонструвала "маніакальну" поведінку під час вечері зі своїм коханим у ресторані.
28-річний ірано-американський фітнес-тренер Сем Асгарі пояснив дивну поведінку своєї дружини, співачки Брітні Спірс, на публіці. Про це пише Page Six.
За словами коханого артистки, він не залишав Брітні саму в ресторані, а лише ненадовго відійшов, щоб забрати машину. Тренер також додав, що постійне бажання людей зняти його дружину дратує співачку, проте це відповідає рівню її слави.
Під час вечері зіркового подружжя Брітні Спірс почали знімати присутні у закладі. На що артистка розізлилася і почала кричати та розмовляти незрозумілою мовою. Після цього її коханий покинув ресторан та залишив співачку саму, як повідомляли очевидці. Згодом і сама Брітні пішла із закладу, лише її охоронець повернувся, щоб оплатити рахунок.
Брітні Спірс та Сем Асгарі одружилися у 2022 році. Адже лише восени 2021 зірка сцени звільнилася з 13-річного "рабства" свого батька. Опікун тримав доньку в жорсткому контролі, не дозволяючи вагітніти, вживати алкоголь та змушуючи приймати ліки.
Нагадаємо, після публічного нервового зриву в ресторані 41-річна Брітні Спірс записала відео у свої соцмережі з непристойним жестом.
Також Фокус писав про те, що Брітні Спірс виставила на продаж свій маєток, у якому планувала почати нове життя.