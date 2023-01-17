Чоловік Брітні Спірс пояснив її дивну поведінку на публіці

Раніше знаменитість продемонструвала "маніакальну" поведінку під час вечері зі своїм коханим у ресторані.

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28-річний ірано-американський фітнес-тренер Сем Асгарі пояснив дивну поведінку своєї дружини, співачки Брітні Спірс, на публіці. Про це пише Page Six.

За словами коханого артистки, він не залишав Брітні саму в ресторані, а лише ненадовго відійшов, щоб забрати машину. Тренер також додав, що постійне бажання людей зняти його дружину дратує співачку, проте це відповідає рівню її слави.

[ + – ] Брітні Спірс Фото: Getty Images

Під час вечері зіркового подружжя Брітні Спірс почали знімати присутні у закладі. На що артистка розізлилася і почала кричати та розмовляти незрозумілою мовою. Після цього її коханий покинув ресторан та залишив співачку саму, як повідомляли очевидці. Згодом і сама Брітні пішла із закладу, лише її охоронець повернувся, щоб оплатити рахунок.

Брітні Спірс та Сем Асгарі одружилися у 2022 році. Адже лише восени 2021 зірка сцени звільнилася з 13-річного "рабства" свого батька. Опікун тримав доньку в жорсткому контролі, не дозволяючи вагітніти, вживати алкоголь та змушуючи приймати ліки.

[ + – ] Брітні Спірс Фото: Getty Images

Нагадаємо, після публічного нервового зриву в ресторані 41-річна Брітні Спірс записала відео у свої соцмережі з непристойним жестом.

Також Фокус писав про те, що Брітні Спірс виставила на продаж свій маєток, у якому планувала почати нове життя.