Откладывала на "черный" день. Друг Аллы Пугачевой рассказал о ее доходах

Бывший стилист артистки попросил не верить в фейки, будто Пугачева потеряла все деньги.

Related video

Друг российской певицы Аллы Пугачевой рассказал, сколько она зарабатывает и на какие деньги живет. Об этом сообщают росСМИ.

По словам бывшего стилиста примадонны Джорджа Ровалса, в свое время артистка заработала баснословные деньги. Кроме того, он признался, что жена юмориста Максима Галкина всегда откладывала деньги на "черный день", ведь была уверена, что долго проживет.

"Она как в воду смотрела. Этот "черный" день для нее наступил. Теперь она просит об одном: "Вы, главное, меня поддерживайте!". А за ее деньги не волнуйтесь: там все нормально", — отметил друг знаменитости.

Также Ровалс попросил не верить в фейки росСМИ о том, что Пугачева потеряла все деньги и живет в бедности.

"Такие деньги, которые есть у нее, вам даже и не снились. Вы даже эти нули сосчитать не сможете", — рассказал стилист артистки.

[ + – ] Алла Пугачева Фото: ТАСС

После 24 февраля 2022 года Алла Пугачева и Максим Галкин вместе с детьми покинули территорию РФ и перебрались в Израиль. Со временем звезда сцены получила израильское гражданство. Кроме этого, сообщалось о планах супругов эмигрировать в США.

[ + – ] Алла Пугачева и Максим Галкин с детьми Фото: Максим Галкин/Instagram

Напомним, Алла Пугачева оборвала все связи с Россией.

Также Фокус писал о "провокации клана Пугачевой" в России: дочь примадонны Кристина Орбакайте и певец Игорь Николаев вышли на сцену в сине-желтых образах.