Відкладала на "чорний" день. Друг Алли Пугачової розповів про її доходи

Колишній стиліст артистки попросив не вірити у фейки, начебто Пугачова втратила всі гроші.

Related video

Друг російської співачки Алли Пугачової розповів, скільки вона заробляє та на які гроші живе. Про це повідомляють росЗМІ.

За словами колишнього стиліста примадонни Джорджа Ровалса, свого часу артистка заробила нечувані гроші. Окрім цього, він зізнався, що дружина гумориста Максима Галкіна завжди відкладала гроші на "чорний день", адже була впевнена, що довго проживе.

"Вона як у воду дивилася. Цей "чорний" день для неї настав. Тепер вона просить про одне: "Ви, головне, мене підтримуйте!". А за її гроші не хвилюйтеся: там все нормально", — зазначив друг знаменитості.

Також Ровалс попросив не вірити у фейки росЗМІ про те, що Пугачова втратила всі гроші і наразі живе в бідності.

"Такі гроші, які є у неї, вам навіть і не снилися. Ви навіть ці нулі порахувати не зможете", — розповів стиліст артистки.

[ + – ] Алла Пугачова Фото: ТАСС

Після 24 лютого 2022 Алла Пугачова та Максим Галкін разом з дітьми покинули територію РФ та перебралися до Ізраїлю. Згодом зірка сцени отримала ізраїльське громадянство. Окрім цього, повідомлялося про плани подружжя емігрувати у США.

[ + – ] Алла Пугачова та Максим Галкін з дітьми Фото: Максим Галкін/Instagram

Нагадаємо, Алла Пугачова обірвала всі зв'язки з Росією.

Також Фокус писав про "провокацію клану Пугачової" у Росії: донька примадонни Крістіна Орбакайте та співак Ігор Ніколаєв вийшли на сцену в синьо-жовтих образах.