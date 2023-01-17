Дженнифер Лопес показала идеальную фигуру в черном купальнике

53-летняя певица продвигает свою линейку средств по уходу за кожей JLo Beauty.

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Дженнифер Лопес, которая кроме музыкальной карьеры и карьеры в кино еще и занялась производством средств для ухода под собственной маркой, уже давно рекламирует продукты самостоятельно. И это логично, ведь в 53 года она выглядит просто потрясающе. Так что на днях она снова показала в Instagram свою идеальную фигуру в лаконичном черном купальнике.

Она дополнила свой образ только сдержанным макияжем и невероятной укладкой. В подписи к снимку, опубликованной на странице JLo Beauty в Instagram в понедельник, она продвигала три "основы сияния".

[ + – ] 53-летняя певица продвигает свою линейку средств по уходу за кожей

Дженнифер Лопес отмечает, что если кто-то хочет выглядеть также восхитительно, как и она, то ему следует использовать бальзам для упругости кожи, сыворотку, подтягивающую кожу и увлажняющий крем.

Джей Ло запустила свой бренд по уходу за кожей JLo Beauty в первый день 2021 года и часто продвигает свою продукцию, радуя поклонников. Она даже рассказала, как ухаживает за собой, помимо того, что старается высыпаться и пить много воды.

[ + – ] 53-летняя певица продвигает свою линейку средств по уходу за кожей Фото: Instagram jlo

Недавно она рассказала о семейной жизни с Беном Аффлеком за которого наконец вышла замуж. Первая помолвка, которая была еще 20 лет назад, расстроилась из-за того, что к паре было слишком много внимания прессы.

Она назвала своего возлюбленного "мечтательным и милым" и рассказала, что они переехали со всеми своими детьми в один дом.

"Мы переехали. Дети стали жить вместе. Это был своего рода эмоциональный переход, но в то же время все ваши мечты сбываются", — сказала певица и актриса.

[ + – ] Лопес продвигает свою линейку средств по уходу за кожей

Дженнифер делит своих близнецов со своим бывшим мужем Марком Энтони, а Бен делит своих троих детей со своей бывшей женой Дженнифер Гарнер.

В декабрьском интервью Vogue Дженнифер похвалила бывшую жену Бена Дженнифер Гарнер как "потрясающую родительницу".

А в начале года она показала новое фото со своей свадьбы в Лас-Вегасе. Как известно, сначала Аффлек и Лопес устроили маленькую церемонию в культовой часовне. А потом уже закатили роскошное мероприятие для друзей и знакомых.