Дженніфер Лопес показала ідеальну фігуру в чорному купальнику

53-річна співачка просуває свою лінійку засобів догляду за шкірою JLo Beauty.

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Дженніфер Лопес, яка окрім музичної кар'єри та кар'єри у кіно ще й зайнялася виробництвом засобів для догляду під власною маркою, вже давно рекламує продукти самостійно. І це логічно, адже в 53 роки вона виглядає просто приголомшливо. Тож днями вона знову показала в Instagram свою ідеальну фігуру в лаконічному чорному купальнику.

Вона доповнила свій образ лише стриманим макіяжем і неймовірною укладкою. У підписі до знімку, опублікованому на сторінці JLo Beauty в Instagram у понеділок, вона просувала три "основи сяйва".

[ + – ] 53-річна співачка просуває свою лінійку засобів для догляду за шкірою

Дженніфер Лопес зазначає, що якщо хтось хоче виглядати так само чудово, як і вона, то йому варто використовувати бальзам для пружності шкіри, сироватку, що підтягує шкіру і зволожувальний крем.

Джей Ло запустила свій бренд догляду за шкірою JLo Beauty в перший день 2021 року й часто просуває свою продукцію, радуючи шанувальників. Вона навіть розповіла, як доглядає за собою, крім того, що намагається висипатися і пити багато води.

[ + – ] 53-річна співачка просуває свою лінійку засобів для догляду за шкірою Фото: Instagram jlo

Нещодавно вона розповіла про сімейне життя з Беном Аффлеком, за якого нарешті вийшла заміж. Перші заручини, які були ще 20 років тому, було розірвано через те, що до пари було надто багато уваги преси.

Вона назвала свого коханого "мрійливим і милим" та розповіла, що вони переїхали з усіма своїми дітьми в один будинок.

"Ми переїхали. Діти почали жити разом. Це був свого роду емоційний перехід, але водночас усі ваші мрії збуваються", — сказала співачка й акторка.

[ + – ] Лопес просуває свою лінійку засобів для догляду за шкірою

Дженніфер ділить своїх близнюків зі своїм колишнім чоловіком Марком Ентоні, а Бен ділить своїх трьох дітей зі своєю колишньою дружиною Дженніфер Гарнер.

У грудневому інтерв'ю Vogue Дженніфер похвалила колишню дружину Бена Дженніфер Гарнер як "приголомшливу матір".

А на початку року вона показала нове фото зі свого весілля у Лас-Вегасі. Як відомо, спочатку Аффлек і Лопес влаштували маленьку церемонію у культовій каплиці. А потім уже влаштували розкішний захід для друзів і знайомих.