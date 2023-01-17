Старшая дочь Бориса Джонсона выходит замуж за арт-дитектора, который борется с раком, – СМИ

Дата свадьбы пока не называется.

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29-летняя старшая дочь бывшего британского премьер-министра Бориса Джонсона Лара Леттис Джонсон-Уилер выходит замуж за арт-директора Патрика Мюллера. Соответствующее сообщение появилось на страницах The Times.

"Объявлена помолвка между Патриком, единственным сыном мистера Юргена Мюллера и миссис Йоханны Корб-Мюллер из Гиссена, Германия, и Ларой Леттис, старшей дочерью мистера Бориса Джонсона и мисс Марины Уилер, проживающих в Лондоне", – говорится в объявлении.

Лара – журналистка. Она пока что никак не прокомментировала свою помолвку, как ничего не говорит о ней журналистам и ее жених. По информации Daily Mail, Патрик в частном порядке борется с раком яичек с лета 2022 года.

"Я все еще обдумываю то, что произошло между моим диагнозом рака яичек в начале лета и окончательным четким сканированием на прошлой неделе", – говорил он таблоиду.

[ + – ] БОрис Джонсон с матерью и дочерью Фото: Getty

Лара – старшая из четырех детей Джонсона от его второй жены Марины Уиллер. Они прожили вместе 25 лет и развелись в 2018 году. После развода родителей Лара заняла сторону матери. The Sun писал, что, узнав о неверности отца, девушка назвала его "эгоистичным ублюдком".

[ + – ] Лара получила хорошее образование и работает журналисткой

"Мама сыта по горло и уже никогда не примет его обратно", – цитировала Лару британская пресса.

[ + – ] Лара взяла интервью у супермодели Натальи Водяновой

У Джонсона также есть 12-летняя внебрачная дочь от искусствоведа Хелен Макинтайр. А в апреле 2020 года Борису родила сына Уилфреда его подруга Кэрри Саймондс, на которой он официально женился в мае 2021 года. Спустя немного времени она родила ему дочь Руми.

Что касается свадьбы Бориса Джонсона, то она была скромной как для человека его статуса. Церемония прошла в Вестминстерском соборе, а затем молодожены и гости собрались на приеме в саду на Даунинг-стрит, 11.

Напомним, Фокус писал, что Кэрри Джонсон показала годовалую дочь публике.