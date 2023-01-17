Старша донька Бориса Джонсона виходить заміж за арт-дитектора, який бореться з раком, – ЗМІ

Дата весілля поки що не називається.

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29-річна старша дочка колишнього британського прем'єр-міністра Бориса Джонсона Лара Леттіс Джонсон-Вілер виходить заміж за арт-директора Патріка Мюллера. Відповідне повідомлення з'явилось на сторінках The Times.

"Оголошено заручини між Патріком, єдиним сином містера Юргена Мюллера та місіс Йоханни Корб-Мюллер із Гіссена, Німеччина, та Ларою Леттіс, старшою дочкою містера Бориса Джонсона та міс Марини Вілер, які проживають у Лондоні", — йдеться в оголошенні.

Лара — журналістка. Вона поки що ніяк не прокоментувала свої заручини, як нічого не говорить про неї журналістам і її наречений. За інформацією Daily Mail, Патрік приватно бореться з раком яєчок із літа 2022 року.

"Я все ще обмірковую те, що сталося між моїм діагнозом раку яєчок на початку літа та остаточним чітким скануванням минулого тижня", — говорив він таблоїду.

[ + – ] Борис Джонсон із матір'ю та дочкою Фото: Getty

Лара — старша з чотирьох дітей Джонсона від його другої дружини Марини Вілер. Вони прожили разом 25 років і розлучилися у 2018 році. Після розлучення батьків Лара зайняла бік матері. The Sun писав, що, дізнавшись про невірність батька, дівчина назвала його "егоїстичним виродком".

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"Мама сита по горло і вже ніколи не прийме його назад", — цитувала Лару британська преса.

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Джонсон також має 12-річну позашлюбну дочку від мистецтвознавиці Гелен Макінтайр. А у квітні 2020 року Борису народила сина Вілфреда його подруга Керрі Саймондс, з якою він офіційно одружився у травні 2021 року. Через деякий час вона народила йому дочку Румі.

Що стосується весілля Бориса Джонсона, то воно було скромним як для людини його статусу. Церемонія пройшла у Вестмінстерському соборі, а потім молодята та гості зібралися на прийомі в саду на Даунінг-стріт, 11.

Нагадаємо, Фокус писав, що Керрі Джонсон показала однорічну дочку публіці.