Лиама Хемсворта впервые после релиза песни Майли Сайрус заметили на публике (фото)

Бывший возлюбленный звезды сцены прибыл в австралийский аэропорт с новой девушкой.

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33-летний австралийский актер Лиам Хемсворт впервые был замечен на публике после релиза песни его бывшей жены, певицы Майли Сайрус. Об этом пишет Hola.

Брата Криса Хемсворта сфотографировали с его девушкой, моделью Габриэллой Брукс после выхода нового сингла Сайрус "Flowers", в котором она упомянула о своих сложных отношениях с актером. Экс-жена Лиама выпустила песню в его день рождения, и поклонники звезд заметили много подробностей их сложного романа в новом хите Сети.

33-летнего Лиама Хемсворта и его 26-летнюю возлюбленную "поймали" папарацци в австралийском Сиднее, когда они готовились к вылету.

Актер был в повседневном образе, прикрываясь большими солнцезащитными очками и бейсбольной кепкой, держа в руках сумки. Между тем Габриэлла надела черный костюм в сочетании с худи Macintosh.

[ + – ] Лиам Хемсворт и его девушка

Новая песня Майли Сайрус является первым синглом ее нового альбома "Endless Summer Vacation", текст которой напоминает о ее неудачном романе с Лиамом Хемсвортом.

Звездная пара прожила вместе 10 лет. Они поженились в 2018 году и развелись в 2020. "Мы были вместе с 16 лет", — рассказывала Майли после развода с австралийским актером.

[ + – ] Новая девушка Лиама Хемсворта

Напомним, Майли Сайрус была замечена с ее новым бойфрендом.

Также Фокус писал об истории романтических отношений Майли Сайрус и Лиама Хемсворта.