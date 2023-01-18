Ліама Гемсворта вперше після релізу пісні Майлі Сайрус помітили на публіці (фото)
Колишній коханий зірки сцени прибув до австралійського аеропорту з новою дівчиною.
33-річного австралійського актора Ліама Гемсворта вперше помітили на публіці після релізу пісні його колишньої дружини, співачки Майлі Сайрус. Про це пише Hola.
Брата Кріса Гемсворта сфотографували з його дівчиною, моделлю Габріеллою Брукс після виходу нового синглу Сайрус "Flowers", у якому вона згадала про свої складні стосунки з актором. Ексдружина Ліама випустила пісню в його день народження, і шанувальники зірок помітили багато подробиць їхнього складного роману у пісні.
33-річного Ліама Гемсворта та його 26-річну кохану "зловилил" папараці в австралійському Сіднеї, коли вони готувалися до вильоту.
Актор був у повсякденному образі, прикриваючись великими сонцезахисними окулярами та бейсбольним капелюхом, несучи в руках сумки. Тим часом Габріелла надягнула чорний костюм у поєднанні з худі Macintosh.
Нова пісня Майлі Сайрус є першим синглом з її нового альбому "Endless Summer Vacation", текст якої нагадує про її невдалий роман із Ліамом Гемсвортом.
Зіркова пара прожила разом 10 років. Вони одружилися в 2018 році і розлучилися в 2020. "Ми були разом з 16 років", — розповідала Майлі після розлучення з австралійським актором.
Нагадаємо, Майлі Сайрус помітили з її новим бойфрендом.
Також Фокус писав про історію романтичних стосунків Майлі Сайрус та Ліама Гемсворта.