Бритни Спирс впервые прокомментировала свое "маниакальное" поведение в ресторане

Артистка просит вспоминать о ее прошлом, когда люди обращают внимание на странное поведение.

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41-летняя американская певица Бритни Спирс впервые прокомментировала громкий случай в ресторане с ее участием. Постом звезда сцены поделилась в своем Instagram с более чем 41 млн подписчиков.

Знаменитость сравнила себя со Шреком и призналась, что ее поведение многих насмешило.

"Я уверена, что вызвала миллиард улыбок, имея вид Шрека в ресторане. Даже мой лучший друг не мог дождаться, чтобы отправить это мне", – рассказала своим поклонникам артистка.

Кроме того, Спирс пожаловалась, что общество слишком лицемерное. Она добавила, что если люди публично говорят о ее "маниакальном поведении", то пусть уже вспоминают все то, что она пережила в прошлом.

"Я знаю, что все новости разглашают о том, что я была немного пьяна в ресторане… Вроде бы они следят за каждым движением! Я так довольна, что они говорят обо мне, как о маньяке", — добавила жена Сэма Асгари.

[ + – ] Бритни Спирс сравнила себя со Шреком

Накануне артистка была замечена во время эпизода нервного срыва на публике. Она со своим мужем пришла в ресторан, где певицу стали фотографировать присутствующие, на что звезда стала кричать и разговаривать на непонятном языке. Тем временем возлюбленный Бритни Спирс, фитнес-тренер Сэм Асгари оставил ее в заведении одну.

Напомним, Бритни Спирс начала кричать и разговаривать непонятными словами перед фанатами, пытавшимися ее сфотографировать.

Также Фокус писал о реакции мужа Бритни Спирс на громкий случай в ресторане.