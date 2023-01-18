Брітні Спірс уперше прокоментувала свою "маніакальну" поведінку в ресторані

Артистка просить згадувати про її минуле, коли люди звертають увагу на дивну поведінку.

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41-річна американська співачка Брітні Спірс вперше прокоментувала гучний випадок у ресторані за її участю. Дописом зірка сцени поділилася у своєму Instagram з понад 41 млн підписників.

Знаменитість порівняла себе зі Шреком та зізналася, що її поведінка багато кого насмішила.

"Я впевнена, що викликала мільярд усмішок, маючи вигляд Шрека в ресторані. Навіть мій найкращий друг не міг дочекатися, щоб надіслати це мені", – розповіла своїм призильникам артистка.

Окрім цього, Спірс поскаржилася, що суспільство надто лицемірне. Вона додала, якщо публічно вже говорять про її "маніакальну поведінку", то нехай вже згадують про все те, що вона пережила у минулому.

"Я знаю, що всі новини розголошують про те, що я була трішки п'яна в ресторані… Начебто вони стежать за кожним рухом! Я так задоволена, що вони говорять про мене, як про маніяка", — додала дружина Сема Асгарі.

[ + – ] Брітні Спірс порівняла себе із Шреком

Напередодні артистку помітили під час епізоду нервового зриву на публіці. Вона зі своїм чоловіком прийшла до ресторану, де співачку почали фотографувати присутні, на що зірка стала кричати та розмовляти незрозумілою мовою. Тим часом коханий Брітні Спірс, фітнес-тренер Сем Асгарі залишив її в закладі одну.

Нагадаємо, Брітні Спірс почала кричати та розмовляти незрозумілими словами до фанатів, які намагалися її сфотографувати.

Також Фокус писав про реакцію чоловіка Брітні Спірс на гучний випадок у ресторані.