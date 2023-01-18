Звезда фильма "Достать ножи: Стеклянная луковица" продемонстрировала пышный бюст на премии

Знаменитость привлекла внимание публики весьма откровенным луком.

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37-летняя американская актриса и певица Жанель Моне посетила состоявшуюся в Лос-Анджелесе церемонию награждения премии Critics Choice Awards. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда выбрала для светского выхода пикантный образ. На ней было черное прозрачное платье от бренда Vera Wang с американской проймой, вырезами на бедрах и шлейфом.

Под нарядом отсутствовал бюстгальтер, поэтому звезда фильма "Достать ножи: Стеклянная луковица" не стесняясь светила пышной грудью. Хорошо, что звезда надела стринги и оставила поклонникам хоть какую-то интригу.

Свой сексуальный аутфит Моне дополнила черными босоножками на каблуке, прической с плетением и лаконичными серьгами-каффами. Также она сделала черно-белый маникюр, а в макияже сделала акцент на черных стрелках.

Напомним, 15 января в Лос-Анджелесе состоялась 28 церемония вручения премии Critics' Choice Awards. Лучшей актрисой стала Кейт Бланшетт за роль дирижера в картине "Тар". Однако знаменитость запомнилась смелой речью со сцены.

Также Фокус писал, что у актрисы Аманды Сейфрид во время церемонии Critics Choice Awards порвалось платье от Dior. ﻿