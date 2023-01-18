Зірка фільму "Дістати ножі: Скляна цибуля" продемонструвала пишний бюст на премії

Знаменитість привернула увагу публіки вельми відвертим луком.

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37-річна американська актриса і співачка Жанель Моне відвідала церемонію нагородження премії Critics Choice Awards, що відбулася в Лос-Анджелесі. Про це пише Daily Mail.

Зірка вибрала для світського виходу пікантний образ. На ній була чорна прозора сукня від бренду Vera Wang з американською проймою, вирізами на стегнах та шлейфом.

Під нарядом був відсутній бюстгальтер, тому зірка фільму "Дістати ножі: Скляна цибуля" не соромлячись світила пишними грудьми. Добре, що зірка одягла стринги і залишила шанувальникам хоч якусь інтригу.

Свій сексуальний аутфіт Моне доповнила чорними босоніжками на підборах, зачіскою з плетінням та лаконічними сережками-кафами. Також вона зробила чорно-білий манікюр, а у макіяжі зробила акцент на чорних стрілках.

Нагадаємо, 15 січня у Лос-Анджелесі відбулася 28 церемонія вручення премії Critics' Choice Awards. Найкращою актрисою стала Кейт Бланшет за роль диригента у картині "Тар". Проте знаменитість запам'яталася сміливою промовою зі сцени.

Також Фокус писав, що у актриси Аманди Сейфрід під час церемонії Critics Choice Awards порвалася сукня від Dior.