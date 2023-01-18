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Стало известно, какие слова перед смертью сказал Вахтанг Кикабидзе

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Фото: ТАСС | Вахтанг Кикабидзе

Грузинский актер предчувствовал свою смерть.

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Стало известно, какие слова перед смертью сказал грузинский актер и певец Вахтанг Кикабидзе.

Российский актер Стас Садальский, хороший друг покойного певца, вспомнил последние слова, услышанные от Кикабидзе.

Как оказалось, грузинский актер предчувствовал свою смерть, поэтому в новогоднюю ночь 2023 года вспоминал о своей покойной жене Ирине, ушедшей из жизни осенью 2021 года.

"Жена Ирина умерла год назад, осенью 2021 года. Буба очень тяжело переживал ее уход, на мое поздравление с Новым годом сказал: "Не надо поздравлять, меня уже нет, я умираю", — рассказывает друг покойного актера.

Вахтанг Кикабидзе Fullscreen
Вахтанг Кикабидзе

По предварительной информации, Кикабидзе скончался после продолжительной болезни. В 2018 году он признался журналистам, что в свое время ему была назначена онкологическая операция. Знаменитому актеру и режиссеру удалили опухоль головного мозга.

Грузинский актер и певец Вахтанг Кикабидзе после 2008 года и оккупации РФ части Грузии отказался выступать на территории России. Он также активно помогал Украине, а в 2022 получил орден князя Ярослава Мудрого от президента Владимира Зеленского.

Напомним, СМИ назвали вероятную причину смерти Вахтанга Кикабидзе.

Также Фокус писал о культовых фильмах и песнях покойного Вахтанга Кикабидзе.