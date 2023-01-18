Стало відомо, які слова перед смертю сказав Вахтанг Кікабідзе

Грузинський актор передчував свою смерть.

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Стало відомо, які слова перед смертю сказав грузинський актор та співак Вахтанг Кікабідзе.

Російський актор Стас Садальський, хороший друг покійного співака, пригадав останні слова, почуті від Кікабідзе.

Як виявилось, грузинський актор передчував свою смерть, тому в новорічну ніч 2023 згадував про свою покійну дружину Ірину, яка пішла з життя восени 2021.

"Дружина Ірина померла рік тому, восени 2021. Буба дуже важко переживав її відхід, на моє привітання з Новим роком сказав: "Не треба вітати, мене вже немає, я вмираю", — розповідає друг покійного актора.

[ + – ] Вахтанг Кікабідзе

За попередньою інформацією, Кікабідзе помер після тривалої хвороби. У 2018 році він зізнався журналістам, що свого часу йому було призначено онкологічну операцію. Знаменитому актору та режисеру тоді видалили пухлину головного мозку.

Грузинський актор та співак Вахтанг Кікабідзе після 2008 року та окупації РФ частини Грузії відмовився виступати на території Росії. Він також активно допомагав Україні, а у 2022 році отримав орден князя Ярослава Мудрого від президента Володимира Зеленського.

Нагадаємо, ЗМІ назвали ймовірну причину смерті Вахтанга Кікабідзе.

Також Фокус писав про культові фільми та пісні покійного Вахтанга Кікабідзе.