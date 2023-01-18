Тина Кароль отреагировала на смерть Дениса Монастырского и показала совместное фото с ним

18 января 2023 года в Броварах в результате авиакатастрофы погиб глава МВД Украины Денис Монастырский.

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37-летняя украинская певица Тина Кароль отреагировала на трагическую гибель министра внутренних дел Украины Дениса Монастырского.

Артистка, лично знакомая с погибшим политиком, у себя в Instagram разместила черно-белый снимок с Монастырским и выразила соболезнования его семье.

"Невозможно поверить. Мужественный, амбициозный, честный. Его очень уважали коллеги и военные. Семье соболезнования", — отметила певица.

[ + – ] Тина Кароль и Денис Монастырский

18 января 2023 года в Броварах Киевской области разбился вертолет ГСЧС Украины. На борту находились представители МВД, в том числе его глава Денис Монастырский. Сейчас известно о смерти 14 человек, среди которых один ребенок. Пострадали 25 человек, в том числе 11 детей.

Причины трагедии в Киевской области не называются. Однако известно, что будет проведено тщательное расследование. Среди причин падения вертолета могут быть нарушения правил полета, техническая неисправность вертолета или умышленные действия по уничтожению транспортного средства, сообщают в СБУ.

Напомним, первая леди Елена Зеленская не смогла сдержать слез, когда узнала об авиакатастрофе в Броварах 18 января 2023 года.

Также Фокус писал о временной замене Дениса Монастырского на посту министра внутренних дел Украины.