Тіна Кароль відреагувала на смерть Дениса Монастирського та показала спільне фото з ним

18 січня 2023 в Броварах внаслідок авіакатастрофи загинув очільник МВС України Денис Монастирський.

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37-річна українська співачка Тіна Кароль відреагувала на трагічну загибель міністра внутрішніх справ України Дениса Монастирського.

Артистка, яка була особисто знайома із загиблим політиком, у себе в Instagram розмістила чорно-білий знімок з Монастирським та висловила співчуття його родині.

"Неможливо повірити. Мужній, амбітний, чесний. Його дуже поважали колеги та військові. Родині співчуття", — зазначила співачка.

[ + – ] Тіна Кароль та Денис Монастирський

18 січня 2023 року у Броварах Київської області розбився гвинтокрил ДСНС України. На борту були представники МВС, зокрема його очільник Денис Монастирський. Наразі відомо про смерть 14 людей, з них одна дитина. Постраждали 25 людей, серед них 11 дітей.

Причини трагедії на Київщині не називаються. Проте відомо, що буде проведено ретельне розслідування. Серед причин падіння гвинтокрила можуть бути порушення правил польоту, технічна несправність гелікоптера або умисні дії щодо знищення транспортного засобу, повідомляють в СБУ.

Нагадаємо, перша леді Олена Зеленська не змогла стримати сліз, коли дізналася про авіакатастрофу у Броварах 18 січня 2023.

Також Фокус писав про тимчасову заміну Дениса Монастирського на посту міністра внутрішніх справ України.