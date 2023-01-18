Леди в красном: Эмма Робертс посетила премьеру фильма

Яркий образ был к лицу знаменитости.

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31-летняя американская актриса Эмма Робертс появилась на специальном показе романтической комедии "Знакомство родителей", который состоялся в отеле Crosby Street. Об этом пишет Hello.

Для выхода в свет девушка выбрала красное миди-платье с V-образным декольте и пуговицами спереди из коллекции Philosophy di Lorenzo Serafini весна-лето 2023.

Наряд имел длинные рукава, а также полностью был украшен драпировкой. Один рукав она опустила на плечо, открыв таким образом ключицу. Это добавило образу кокетливости. Также юбка платья была немного прозрачной, поэтому из-под нее виднелись красные трусы. Свой аутфит звезда дополнила красной помадой и босоножками, а также довольно простой прической. Из украшений она надела винтажные серьги с бриллиантами 19 века и кольцо с рубином и бриллиантом от Fred Leighton.

На мероприятии она появилась с актерами Ричардом Гиром и Сьюзан Сарандон, которые также снялись в этом фильме.

Премьера романтической комедии запланирована на 27 января.

Напомним, Эмма Робертс поздравила сына со вторым днем рождения в пижамном комплекте украинского бренда.

Также Фокус писал о первом официальном выходе в свет Эммы Робертс и ее бойфренда.