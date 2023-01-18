Леді в червоному: Емма Робертс відвідала прем'єру фільму

Яскравий образ личить знаменитості.

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31-річна американська акторка Емма Робертс з'явилася на спеціальному показі романтичної комедії "Знайомство батьків", що відбувся у готелі Crosby Street. Про це пише Hello.

Для виходу у світ дівчина обрала червону мідісукню з V-подібним декольте та ґудзиками спереду з колекції Philosophy di Lorenzo Serafini весна-літо 2023.

Наряд мав довгі рукави, а також повністю був прикрашений драпіруванням. Один рукав вона опустила на плече, відкривши в такий спосіб ключицю. Це додало образу кокетливості. Також спідниця сукні була трохи прозорою, тож з-під неї виднілися червоні труси. Свій аутфіт зірка доповнила червоною помадою та босоніжками, а також досить простою зачіскою. З прикрас вона одягла вінтажні сережки з діамантами 19 століття та каблучку з рубіном і діамантом від Fred Leighton.

На заході вона з'явилася з акторами Річардом Гіром та Сьюзан Сарандон, які також знялися у цьому фільмі.

Прем'єру романтичної комедії заплановано на 27 січня.

Нагадаємо, Емма Робертс привітала сина з другим днем народження у піжамному комплекті українського бренду.

Також Фокус писав про перший офіційний вихід у світ Емми Робертс та її бойфренда.