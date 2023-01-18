Ричард Гир с женой Алехандрой Силва посетил специальный показ фильма "Знакомство родителей"

Ричард Гир и Алехандра Сильва поженились на тайной свадебной церемонии в апреле 2018 года.

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73-летний американский актер Ричард Гир вместе с супругой, 39-летней испанской публицисткой Алехандрой Сильва посетили специальный показ фильма "Знакомство родителей" в отеле Crosby Street в Нью-Йорке. Об этом пишет Daily Mail.

Ричард Гир сыграл одну из главных ролей в фильме. По сюжету возлюбленные Мишель и Аллен хотят перейти на новый уровень отношений и приглашают своих родителей, чтобы те познакомились. В главных ролях кроме Ричарда Гира также снялись Сьюзан Сарандон, Дайан Китон и Эмма Робертс.

Возлюбленная Ричарда Гира для выхода выбрала темно-красное платье на бретельках и с квадратным декольте, подол которого был в рубчик. Обута Алехандра была в коричневые босоножки на платформе, а в руках держала черный клатч, который переливался стразами. Свой образ девушка завершила вечерним макияжем с акцентом на глазах и укладкой, а в ушах у нее сверкали серьги-висюльки. Маникюр у Сильвы был нюдовый.

Ричард Гир был одет в классический черный костюм и рубашку цвета денима.

Напомним, на премьерном показе также присутствовала племянница Джулии Робертс – Эмма Робертс.

Также Фокус писал, что возлюбленная Ричарда Гира показала трогательный кадр, на котором зафиксирован момент с осенней прогулки актера, его жены и их совместного сына.