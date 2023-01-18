Річард Гір із дружиною Алехандрою Сільва відвідав спеціальний показ фільму "Знайомство батьків"

Річард Гір та Алехандра Сільва одружилися на таємній весільній церемонії у квітні 2018 року.

Related video

73-річний американський актор Річард Гір разом із дружиною, 39-річною іспанською публіцисткою Александрою Сільвою відвідали спеціальний показ фільму "Знайомство батьків" у готелі Crosby Street у Нью-Йорку. Про це пише Daily Mail.

Річард Гір зіграв одну з головних ролей у фільмі. За сюжетом кохані Мішель та Аллен хочуть перейти на новий рівень стосунків і запрошують своїх батьків, щоб ті познайомилися. У головних ролях, окрім Річарда Гіра, також знялися Сьюзен Серендон, Даян Кітон та Емма Робертс.

Кохана Річарда Гіра для виходу обрала темно-червону сукню на бретельках і з квадратним декольте, поділ якого був у рубчик. Взута Алехандра була в коричневі босоніжки на платформі, а в руках тримала чорний клатч, що переливався стразами. Свій образ дівчина завершила вечірнім макіяжем з акцентом на очах та укладкою, а у вухах у неї сяяли сережки-вісюльки. Манікюр у Сільви був нюдовий.

Річард Гір був одягнений у класичний чорний костюм і сорочку кольору денім.

Нагадаємо, на прем'єрному показі також була племінниця Джулії Робертс — Емма Робертс.

Також Фокус писав, що кохана Річарда Гіра показала зворушливий кадр, на якому зафіксовано момент з осінньої прогулянки актора, його дружини та їхнього спільного сина.