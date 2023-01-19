Позолота и казаки. Трендовая обувь на февраль-март 2023

Кроме вечной классики, на модный ринг выходят новые интересные тенденции в обуви, как позолота и "шоу пальцев на ногах".

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С новым годом приходят новые тренды, однако кое-что остается классикой навсегда. Рассматриваем модную обувь на февраль и начало весны 2023 года.

Эксперты часто говорят о важности инвестирования в классические вещи: которые выдержат испытание временем и которые вы будете носить долгие годы, но это не значит, что не стоит экспериментировать с трендами нового сезона, когда появляются новые модные единицы.

Что еще может полностью изменить тон вашего наряда, как не удачно подобранная обувь? В этом состоит ее особенность и важность как элемента каждого аутфита.

Гострая перспектива

В последние несколько сезонов и коллекций были модными "квадратные пальцы", но в 2023 году дизайнеры отточили пальцы и экспериментировали с силуэтами в стиле 80-х.

Такая обувь подойдет больше для классических образов, платьев и юбок, однако не стоит бояться экспериментировать и совмещать ее с брюками.

Балетки

Балетки были одним из самых больших трендов обуви 2022 года. Если вы уже инвестировали в них, вам будет приятно услышать, что они останутся на 2023 год в обрамлении атласа и бархата.

Хрустальные каблуки

Блестящие сумки были очень популярны в прошлом сезоне, и блестящий тренд переносится в 2023 на обувь. Каблуки со стразами и кристаллами были популярной темой на самых популярных подиумах: от туфель на каблуках до самых смелых ботинок.

Хрустальная обувь станет изюминкой любого аутфита и точно привлечет к себе внимание.

Переплетение

От сапог до колен от Givenchy до шпилек в стиле Ghillie от Jason Wu, обувь в 2023 получит собственную уникальную форму корсета со шнуровкой спереди. Ее следует сочетать с прозрачными платьями или короткими юбками.

Казаки

С 2022 года тянется тренд на ковбойский стиль, в том числе и на обувь. Подошвы побольше, пряжки более громоздкие. Казаки станут отличным вариантом для весны и прохладной поры года.

Свободные пальцы ног

Если вы отказывались от педикюра с наступлением холодного времени года, этот тренд обуви может убедить вас вернуться в салон. Обувь с открытыми пальцами появилась во всем спектре дизайнеров – от ACNE Studios до бренда Виктории Бекхэм.

Модные эксперты называют этот тренд "шоу пальцев на ногах".

Золотые нотки

Оттенки золота и серебра являются привычным явлением в зимние месяцы, когда сезон вечеринок в самом разгаре. В 2023 году вечеринка продолжается набором блестящих туфель со светло-металлическим оттенком.

Кроме того, модными остаются ботфорты и винтажная обувь, с которой еще точно не стоит прощаться.

Напомним, какая обувь была модной осенью и в начале зимы 2022/23.

Также Фокус писал об идеальной обуви для зимы 2023 года, которую ранее продемонстрировала модель Эмили Ратаковски.