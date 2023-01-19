Позолота та ковбойки. Трендове взуття на лютий-березень 2023

Окрім вічної класики, на модний ринг виходять нові цікаві тенденції у взутті, як-то позолота та "шоу пальців на ногах".

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З новим роком приходять нові тренди, проте дещо залишається класикою назавжди. Розглядаємо наймодніше взуття на лютий та початок весни 2023 року.

Експерти часто говорять про важливість інвестування в класичні речі: які витримають випробування часом і які ви носитимете довгі роки, але це не означає, що не варто експериментувати з трендами нового сезону, коли з’являються нові модні одиниці.

Що ще може повністю змінити тон вашого вбрання, як не вдало підібране взуття? У цьому полягає його особливість та важливість як елементу кожного аутфіту.

Загострена перспектива

Протягом останніх кількох сезонів і колекцій були модними "квадратні пальці", але у 2023 році дизайнери відточили пальці та експериментували із силуетами у стилі 80-х.

Таке взуття підійде більше для класичних образів, суконь та спідниць, проте не варто боятися експериментувати та поєднувати його зі штанами.

Балетки

Балетки були одним із найбільших трендів взуття 2022 року. Якщо ви вже інвестували в них, вам буде приємно почути, що вони також залишаться на 2023 рік в обрамленні атласу та оксамиту.

Кришталеві підбори

Блискучі сумки були дуже популярними в минулому сезоні, і блискучий тренд переноситься в 2023 році на взуття. Підбори зі стразами та кристалами були популярною темою на найпопулярніших подіумах: від туфель на підборах до найсміливіших черевиків.

Кришталеве взуття стане родзинкою будь-якого аутфіту та точно приверне до себе увагу.

Переплетіння

Від чобіт до колін від Givenchy до шпильок у стилі Ghillie від Jason Wu, взуття у 2023 отримає власну унікальну форму корсету зі шнурівкою спереду. Його варто поєднувати з прозорими сукнями чи короткими спідницями.

Взуття-ковбойки

З 2022-го тягнеться тренд на ковбойський стиль, зокрема і на взуття. Підошви більші, пряжки громіздкіші. Ковбойки стануть чудовим варіантом для весни та прохолодної погоди.

Вільні пальці ніг

Якщо ви відмовлялися від педикюру з настанням холодної пори року, цей тренд взуття може переконати вас повернутися до салону. Пальці з відкритими пальцями з’явилися незвичайними способами в усьому спектрі дизайнерів — від ACNE Studios до бренду Вікторії Бекхем.

Модні експерти називають цей тренд "шоу пальців на ногах".

Золоті нотки

Відтінки золота та срібла є звичним явищем у зимові місяці, коли сезон вечірок у самому розпалі. У 2023 році вечірка продовжується набором блискучих туфель із світло-металічним відтінком.

Окрім цього, модними залишаються ботфорти та вінтажне взуття, з яким ще точно не варто прощатися.

Нагадаємо, яке взуття було модним восени та на початку зими 2022/23.

Також Фокус писав про ідеальне взуття для зими 2023, яке раніше продемонструвала модель Емілі Ратаковскі.