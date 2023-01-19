Гроб Вахтанга Кикабидзе украсили украинским флагом (фото)

Такое решение приняла семья умершего певца.

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Гроб грузинского актера и певца Вахтанга Кикабидзе украсили украинским флагом. Об этом сообщают грузинские СМИ.

Известно, что похоронят знаменитого певца 19 января 2023 года, на Верийском кладбище в Тбилиси, рядом с могилой его матери. Не стало артиста 15 января на 85-м году жизни.

Прощание со знаменитостью проходило в церкви Кашвети на проспекте Руставели, куда пришли его родные, а также любители творчества и преданные поклонники.

Украсить гроб грузинским и украинским флагами решила семья покойного Вахтанга Кикабидзе.

Также известно, что на прощание с грузинским актером прибудет министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко. Там чиновник должен зачитать речь Владимира Зеленского.

Кикабидзе активно поддерживал Украину. А в 2008 году после оккупации Россией части Грузии отказался выступать на территории РФ.

За вклад в развитие украинской государственности президент Украины Владимир Зеленский в августе 2022 года наградил грузинского актера орденом Ярослава Мудрого.

Напомним, какими песнями и фильмами запомнился Вахтанг Кикабидзе.

Также Фокус писал о последних словах Вахтанга Кикабидзе, которые он сказал своему хорошему другу перед Новым 2023 годом.