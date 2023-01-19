Труну Вахтанга Кікабідзе прикрасили українським прапором (фото)

Таке рішення прийняла родина померлого співака.

Related video

Труну грузинського актора та співака Вахтанга Кікабідзе прикрасили українським прапором. Про це повідомляють грузинські ЗМІ.

Відомо, що поховають знаменитого співака 19 січня 2023, на Верійському цвинтарі у Тбілісі, поруч з могилою його матері. Не стало артиста 15 січня на 85-му році життя.

Прощання зі знаменитістю відбувалося у церкві Кашветі на проспекті Руставелі, куди прийшли його рідні, а також поціновувачі творчості та віддані прихильники.

Прикрасити труну грузинським та українським прапорами вирішила родина покійного Вахтанга Кікабідзе.

Також відомо, що на прощання з грузинським актором прибуде міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко. Там чиновник має зачитати промову від Володимира Зеленського.

Кікабідзе активно підтримував Україну. А у 2008 році після окупації Росією частини Грузії відмовився виступати на території РФ.

За внесок у розбудову української державності президент України Володимир Зеленський у серпні 2022 нагородив грузинського актора орденом Ярослава Мудрого.

Нагадаємо, якими піснями та фільмами запам'ятався Вахтанг Кікабідзе.

Також Фокус писав про останні слова Вахтанга Кікабідзе, які він сказав своєму хорошому другу перед Новим 2023 роком.