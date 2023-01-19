Знаменитость призналась, что чувствовала себя комфортно, ведь при создании картины использовались специальные парики.

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32-летняя австралийская актриса Марго Робби рассказала о съемках интимных сцен с Леонардо Ди Каприо. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда экрана в эфире подкаста Nova поделилась интересными фактами со съемок откровенных сцен в популярном фильме "Волк с Уолл-стрит", в котором она сыграла одну из главных ролей.

По словам Марго Робби, она чувствовала себя комфортно, когда пришлось играть в интимных эпизодах вместе с Леонардо Ди Каприо. Оказалось, что на съемочной площадке картины были меркины – специальные парики для откровенных сцен.

[ + – ] Кадр из фильма "Волк с Уолл-стрит" Фото: Скриншот

"Помню, у продакшена "Волк с Уолл-стрит" была целая комната с меркинами. Это что-то типа париков для гениталий. Я думаю, что другие люди тоже заходили и выбирали что-то для себя. Это было интересно", — рассказывает австралийская знаменитость.

Отметим, что с 2016 года Марго Робби замужем за 32-летним британским кинопродюсером Томом Акерли. Пара редко выходит вместе в свет, общих детей у звездных супругов также пока нет.

[ + – ] Кадр из фильма "Волк с Уолл-стрит" Фото: Кадр из фильма

Напомним, Марго Робби вышла на публику в роскошном красном платье с открытой спиной.

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