Знаменитість зізналася, що почувала себе комфортно, адже під час створення картини використовувалися спеціальні перуки.

Related video

32-річна австралійська акторка Марго Роббі розповіла про зйомки інтимних сцен з Леонардо Ді Капріо. Про це пише Daily Mail.

Зірка екрану в ефірі подкасту Nova поділилася цікавими фактами зі зйомок відвертих сцен у популярному фільмі "Вовк з Волл-стріт", у якому вона зіграла одну з головних ролей. За словами Марго Роббі, вона почувала себе комфортно, коли мусила грати в інтимних епізодах разом з Леонардо Ді Капріо. Виявилося, що на знімальному майданчику картини були меркіни — спеціальні перуки для відвертих сцен.

[ + – ] Кадр з фільму "Вовк з Волл-стріт" Фото: Скриншот

"Пам'ятаю, у продакшену "Вовк з Волл-стріт" була ціла кімната з меркінами. Це щось типу перук для геніталій. Я думаю, що інші люди також заходили і обирали щось для себе. Це було цікаво", — розповідає австралійська знаменитість.

Зазначимо, що з 2016 року Марго Роббі одружена з 32-річним британським кінопродюсером Томом Акерлі. Пара рідко виходить разом у світ, спільних дітей у зіркового подружжя також поки немає.

[ + – ] Кадр з фільму "Вовк з Волл-стріт" Фото: Кадр из фильма

Нагадаємо, Марго Роббі вийшла на публіку в розкішній червоній сукні з відкритою спиною.

Також Фокус писав про ідеальний буденний образ на 2023 рік, який раніше продемонструвала Марго Роббі.