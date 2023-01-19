Кендалл Дженнер снялась в весенней кампании Jimmy Choo

Jimmy Choo представил весеннюю кампанию – 2023.

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26-летняя американская модель Кендалл Дженнер снялась в рекламном кампейне Jimmy Choo. Над кампанией работал Карлейн Джейкобс, а съемки проходили в Нью-Йорке. Продолжения коллекции "Time to Dare" призвано отразить "уверенную и смелую индивидуальность бренда, смешанную с элементами вневременного гламура и непринужденной энергии".

Весенняя кампания представила Дженнер на фоне типичного городского пейзажа. Звезда позирует в лоферах на платформе Tilda140, неоново-зеленых сандалиях Neoma 110, а также в туфлях на каблуке Talura 100 и сапогах выше колена Maceo. Из аксессуаров – сумка Diamond Soft Hobo и клатч Diamond Frame.

Фото: Instagram @jimmychoo Фото: Instagram @jimmychoo Фото: Instagram @jimmychoo Фото: Instagram @jimmychoo Фото: Instagram @jimmychoo Фото: Instagram @jimmychoo

В коллекции бренд сделал акцент на дениме, сочетая ностальгию за 2000-м и современность. На каждой модели появилась фирменная монограмма марки JC. Фирменная фурнитура также присутствует в новых сумках, включая роскошный клатч Diamond Frame и мягкую сумку Diamond.

Напомним, в прошлом сезоне фотограф из Амстердама Джейкобс снял Кендалл Дженнер в Лос-Анджелесе на фоне виллы с бассейном и пальмами для рекламной кампании Jimmy Choo.

Также Фокус писал, Кендалл Дженнер показала, как выглядеть стильно в объемном пуховике.