Кендалл Дженнер знялася у весняній кампанії Jimmy Choo

Jimmy Choo представив весняну кампанію — 2023.

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26-річна американська модель Кендалл Дженнер знялася в рекламному кампейні Jimmy Choo. Над кампанією працював Карлейн Джейкобс, а зйомки проходили у Нью-Йорку. Продовження колекції "Time to Dare" покликане відобразити "впевнену та сміливу індивідуальність бренду, змішану з елементами позачасового гламуру та невимушеної енергії".

Весняна кампанія представила Дженнер на тлі типового міського краєвиду. Зірка позує в лоферах на платформі Tilda140, неоново-зелених сандалях Neoma 110, а також у туфлях на підборах Talura 100 і чоботях вище за коліно Maceo. З аксесуарів — сумка Diamond Soft Hobo та клатч Diamond Frame.

Фото: Instagram @jimmychoo Фото: Instagram @jimmychoo Фото: Instagram @jimmychoo Фото: Instagram @jimmychoo Фото: Instagram @jimmychoo Фото: Instagram @jimmychoo

У колекції бренд зробив акцент на денімі, поєднуючи ностальгію за 2000-м і сучасність. На кожній моделі виникла фірмова монограма марки JC. Фірмова фурнітура також є в нових сумках, враховуючи розкішний клатч Diamond Frame і м'яку сумку Diamond.

Нагадаємо, минулого сезону фотограф з Амстердама Джейкобс зняв Кендалл Дженнер у Лос-Анджелесі на тлі вілли з басейном і пальмами для рекламної кампанії Jimmy Choo.

Також Фокус писав, Кендалл Дженнер показала, як виглядати стильно в об'ємному пуховику.