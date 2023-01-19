Криштиану Роналду безуспешно пытается нанять идеального повара для своего дома в Португалии

Требования к повару очень высоки, он должен уметь готовить блюда португальской кухни и суши.

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Находясь в Саудовской Аравии, Криштиану Роналду изо всех сил пытается нанять шеф-повара для своего нового дома в Португалии. Но требования к повару настолько высоки, что пока футболисту никто не подходит. Зарплату предлагают солидную – 5500 долларов в месяц. Об этом пишет Daily Mail.

Особняк, строительство которого должно быть завершено в июне 2023 года, в СМИ называют "домом престарелых". Так как Роналду ранее рассказывал, что дом на Португальской Ривьере будет его семейной резиденцией, где он намерен встретить старость, когда повесит бутсы на гвоздь.

Роналду купил большой участок земли в Кинта-да-Маринья, Кашкайш, еще в сентябре 2021 года.

[ + – ] Дом Криштиану Роналду в Португалии

Дом обошелся ему в 17 миллионов евро.

Сейчас он занимается наймом персонала, но подходящую кандидатуру на вакансию повара пока найти не получается.

Говорят, что некоторые из вакансий уже заняты, в том числе и дворецкий с зарплатой в шесть тысяч долларов. Но должность шеф-повара остается вакантной.

Журналисты португальской газеты Correio da Manha сообщает, что Криштиану Роналду и Джорджина Родригес предъявляют очень высокие требования.

Их новый повар должен уметь готовить традиционные португальские блюда, а также другие блюда, такие, как суши.

Криштиану Роналду так любит суши, что даже специально спроектировал зону в своем новом особняке для этого приготовления японского деликатеса.

И говорят, что вопрос о том, кто будет готовить суши и другие блюда для него, его девушки и их пятерых детей, вызывают у него настоящую головную боль.

[ + – ] Криштиану Роналду с семьей Фото: Cristiano Ronaldo/Instagram

Несмотря на то, что он большой любитель суши, любящая мама Роналду, Долорес Авейру рассказывала, что его любимое блюдо — бакальяу, традиционное португальское лакомство из соленой трески, картофеля и яиц.

Также мать Роналду рассказала, что он любит пиццу и ест ее раз в неделю, хоть после этого ему и приходится делать "много приседаний".

Напомним, Криштиану Роналду подписал контракт с саудовским клубом "Аль-Наср", но еще не дебютировал в своем новом клубе.

Пока он отлично проводит время со своей семьей и живет в роскошном президентском люксе отеля Four Seasons в Эр-Рияде. Всего в номере 17 комнат, которые сейчас занимают сам Роналду с семьей, его друзья, персонал и охрана.

А его подруге Джорджине Родригес пришлось радикально сменить имидж. Из-за строгого дресс-кода, который существует в Саудовской Аравии, она теперь вынуждена скромно одеваться.