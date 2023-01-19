Кріштіану Роналду безуспішно намагається найняти ідеального кухаря для свого будинку в Португалії

Вимоги до кухаря дуже високі, він має вміти готувати страви португальської кухні та суші.

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Перебуваючи в Саудівській Аравії, Кріштіану Роналду щосили намагається найняти шеф-кухаря для свого нового будинку в Португалії. Але вимоги до кухаря настільки високі, що поки що футболістові ніхто не підходить. Зарплату пропонують солідну — 5500 доларів на місяць. Про це пише Daily Mail.

Маєток, будівництво якого має бути завершене в червні 2023 року, у ЗМІ називають "будинком для людей похилого віку". Роналду раніше розповідав, що будинок на Португальській Рив'єрі буде його сімейною резиденцією, де він має намір зустріти старість, коли повісить бутси на цвях.

Роналду купив велику ділянку землі в Кінта-да-Маринья, Кашкайш, ще у вересні 2021 року.

[ + – ] Дім Кріштіану Роналду в Португалії

Будинок коштував йому 17 мільйонів євро.

Зараз він займається наймом персоналу, але відповідну кандидатуру на вакансію кухаря поки що знайти не виходить.

Кажуть, що деякі з вакансій уже зайняті, зокрема й дворецький із зарплатою в шість тисяч доларів. Але посада шеф-кухаря залишається вакантною.

Журналісти португальської газети Correio da Manha повідомляють, що Кріштіану Роналду й Джорджина Родрігес висувають дуже високі вимоги.

Їхній новий кухар має вміти готувати традиційні португальські страви, а також інші страви, такі як суші.

Кріштіану Роналду так любить суші, що навіть спеціально спроєктував зону у своєму новому маєтку для приготування японського делікатесу.

І кажуть, що питання про те, хто готуватиме суші й інші страви для нього, його дівчини та їхніх п'ятьох дітей, викликають у нього справжній головний біль.

[ + – ] Кріштіану Роналду із сім'єю Фото: Cristiano Ronaldo/Instagram

Незважаючи на те, що він великий любитель суші, любляча мама Роналду, Долорес Авейру розповідала, що його улюблена страва — бакальяу, традиційні португальські ласощі із солоної тріски, картоплі та яєць.

Також мати Роналду розповіла, що він любить піцу та їсть її раз на тиждень, хоч після цього йому й доводиться робити "багато присідань".

Нагадаємо, Кріштіану Роналду підписав контракт із саудівським клубом "Аль-Наср", але ще не дебютував у своєму новому клубі.

Поки що він чудово проводить час зі своєю сім'єю та живе в розкішному президентському люксі готелю Four Seasons в Ер-Ріяді. Усього в номері 17 кімнат, які зараз займають сам Роналду із сім'єю, його друзі, персонал і охорона.

А його подрузі Джорджині Родрігес довелося радикально змінити імідж. Через суворий дрес-код, який існує в Саудівській Аравії, вона тепер змушена скромно одягатися.